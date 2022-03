Pasolini 100: sei titoli in esclusiva gratuita su ITsART sulle opere, la vita e i pensieri di Pasolini in conversazione con Gideon Bachmann

In occasione del centenario della nascita, in esclusiva su ITsART, una serie di sei titoli dedicata a Pier Paolo Pasolini frutto della collaborazione con Cinemazero

Milano – In occasione dei cento anni dalla nascita del grande Pier Paolo Pasolini, ITsART, la piattaforma streaming con il meglio dell’arte e della cultura italiana, propone una serie di contenuti dedicati al genio del grande poeta, sceneggiatore, attore, regista, scrittore e drammaturgo italiano, frutto della collaborazione con Cinemazero, associazione culturale nata a Pordenone nel 1978 e centro culturale cinematografico, detentore di importanti patrimoni, fondi filmici, fotografici e audio tra cui quelli legati a Pasolini, custoditi e resi disponibili grazie anche al lavoro della sua enorme mediateca.

Dal 5 marzo e durante la settimana successiva, sei titoli in esclusiva gratuita su ITsART racconteranno le opere, la vita e i pensieri di Pier Paolo Pasolini attraverso la sua viva voce, che dona lirismo alle immagini inedite scattate da Gideon Bachmann fruibili sulla piattaforma promossa dal MiC.

Si comincia con Pier Paolo Pasolini – L’intervista sotto l’albero di Gideon Bachmann risalente al 28 aprile 1975 e girata a Cinecittà – Roma: una delle ultime interviste prima della morte di Pasolini disponibile al link: https://www.itsart.tv/it/content/9f287779-47ec-4512-9e9d-587b5bef1c9b?utm_source=stampa&utm_medium=link&utm_campaign=pasolini_cinemazero Parlando del film in fase di ultimazione (“Salò o le 120 giornate di Sodoma”), l’artista esprime con l’usuale lucidità all’amico di una vita, Bachmann appunto, la sua visione sulle forme del potere, sulla società, sui giovani, la borghesia, il sesso…

Dal 7 marzo, seguiranno altri cinque titoli fruibili gratuitamente e in esclusiva. Una serie di contenuti imperdibile per gli amanti della cultura fruibile gratuitamente su ITsART, dedicata all’uomo e al suo pensiero che sono stati in grado di mutare per sempre le pagine della cultura italiana.

Tutti i contenuti saranno fruibili dall’Italia, dalla Gran Bretagna e dall’UE tramite PC, MAC, Smartphone e Tablet. È possibile scaricare l’applicazione ITsART dagli Store ufficiali di Android, iOS, Android TV, Google TV, oppure dagli Store delle principali marche delle Smart TV (è possibile visualizzare i dettagli sulla compatibilità dei dispositivi nelle FAQ visitando la sezione “Assistenza” del nostro sito web). Per vedere il contenuto basterà registrarsi gratuitamente al sito www.itsart.tv, entrare nel catalogo, scegliere il titolo e completare l’ordine con il metodo di pagamento preferito tra Carta di credito, PayPal o il Saldo caricato sul profilo ITsART. I pagamenti sono protetti dalla PSD2.

ITsART è anche sui social con i profili ufficiali: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn e al sito www.itsart.tv.

CINEMAZERO: Cinemazero è un’associazione culturale nata a Pordenone nel 1978.

È un centro culturale cinematografico, innervato su una multisala d’essai che punta alla qualità, luogo di incontro, riflessione e approfondimento, che nel prodotto audiovisivo vede la propria voce per leggere e raccontare il mondo. Fra i suoi festival, Le Giornate del Cinema Muto (noto in tutto il mondo) e Pordenone Docs Fest – Le voci del documentario (uno degli appuntamenti più rilevanti in Italia per il cinema reale).

Nel corso degli anni, ha acquisito importanti patrimoni, fondi filmici (ha ritrovato e restaurato alcuni film perduti di Orson Welles), fotografici e audio (Pasolini, Fellini, Bertolucci…) custoditi e resi disponibili grazie anche al lavoro della sua enorme mediateca. Una collezione di documenti, fotografie di grandi autori, dvd, libri e riviste messe a disposizione del pubblico e ricercatori, che rispecchiano la storia stessa dell’associazione, caratterizzandone anche molte iniziative: dalle mostre internazionali, alle svariate pubblicazioni.

In occasione del Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, organizzerà alcuni eventi espositivi di rilevanza internazionale, in collaborazione con il Centro Studi di Casarsa e Villa Manin di Codroipo.

Com. Stam./foto

ITsART: Promossa dal Ministero della Cultura, ITsART nasce per supportare la diffusione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano nel mondo ed è la prima piattaforma ad offrire un servizio streaming di questo genere a livello internazionale. Disponibile in Italia, nel Regno Unito e in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ITsART propone un vasto catalogo di contenuti e un approccio nuovo e originale all’offerta culturale.