Pass per le zone blu e bianche

Proroga al 16 aprile del termine entro il quale convertire i pass “P”, possibilità di convertire i pass anche nei punti vendita dell’AMAT e in tutte le sedi delle circoscrizioni, a prescindere da dove era stato fatto il pass “P”.

Sono queste le prime misure che l’amministrazione comunale ha adottato in questa fase di transizione sui parcheggi a pagamento dalle zone blu alle zone bianche, dopo la riunione convocata ieri dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore alla Mobilità Maurizio Carta con l’Ufficio Mobilità, AMAT e SISPI per individuare tutte le migliori soluzioni per mitigare e semplificare questa fase, agevolando i cittadini che devono convertire i pass P con i nuovi pass per le zone A, B, C.

“Le misure che stiamo adottando hanno un duplice obiettivo – sottolinea il sindaco Lagalla – In primo luogo quello di venire incontro alle esigenze dei cittadini e non lasciare indietro nessuno e dall’altro creare alternative per la conversione dei pass, in modo da alleggerire il peso dell’utenza dagli uffici delle circoscrizioni. Proprio per perseguire questo scopo, vogliamo adottare nuove misure di conversione telematica con la SISPI che contiamo di introdurre nei prossimi giorni”.

Nello specifico, ecco quanto stabilito nel corso della riunione di ieri:

-Prorogare al 16 aprile il termine entro cui si dovrà convertire il pass P, in modo da dare più tempo ai cittadini e non fare affollare le circoscrizioni;

-Possibilità di convertire il pass in tutte le sedi di circoscrizione indipendentemente da dove si era fatto inizialmente;

– da metà della settimana prossima la possibilità di convertire il pass anche presso i punti vendita di AMAT in modo da estendere le possibilità di trovare una postazione vicino casa.

Inoltre, AMAT precisa che i cittadini residenti/domiciliati (con opportuna documentazione che ne dimostri la domiciliazione) all’interno delle nuove aree A, B, C, indipendentemente dal colore delle strisce davanti alla propria residenza/domicilio, hanno diritto al rilascio del pass da parte del Comune di Palermo, che potranno richiedere presso le Circoscrizioni di appartenenza. Analogamente, il cittadino la cui sede di lavoro insiste all’interno delle aree “A”, “B” e “C”, ha diritto a sottoscrivere l’abbonamento mensile per la sosta a tariffazione nelle predette aree, indipendentemente dal colore delle strisce davanti alla sede di lavoro, al costo di 35 euro al mese, recandosi presso i punti commerciali AMAT di via Borrelli, 16, via Giusti, 7/b, Stazione Notarbartolo, piazzale Ungheria, 8, Stazione Centrale, Capolinea AMAT “Basile”.

L’Assessore Carta dichiara che “la riduzione delle zone blu in centro e la individuazione di conseguenti zone bianche è stata una scelta sia a vantaggio del risanamento di AMAT, sia a vantaggio dei cittadini, e come tutte le transizioni da un modello a un altro, richiede misure di accompagnamento che agevolino l’utente. Per questo insieme ad AMAT e SISPI stiamo mettendo in campo azioni congiunte per rendere facile la conversione dei pass per i residenti che abitano nelle nuove zone blu, anche estendendo il termine di scadenza della conversione in modo da evitare l’affollamento presso le Circoscrizioni con conseguenti aggravi. Confido che le nuove procedure che verranno comunicate nei prossimi giorni risolvano tutte le criticità segnalate nell’ultimo periodo”.

