PataNatale: 6 spettacoli per tutti! dal 28/12/23 al 4/1/24 

Breve descrizione dei contenuti o sinossi: 6 appuntamenti di teatro per tutti, con spettacoli adatti dai 2 ai 99 anni realizzati da 6 diverse formazioni artistiche con attori/attrici e performer professioniste/i.

Il Piccolo Teatro Patafisico ha il piacere di segnalare “PataNatale – Storie sotto l’albero” rassegna di teatro per tutti ad ingresso libero, con spettacoli adatti a spettatori dai 2 ai 99 anni, che si svolgerà dal 28 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024 negli spazi del Piccolo Teatro Patafisico in via La Loggia 5 e nei locali della Comunità Terapeutica 3, sempre in via La Loggia 5.

La rassegna è inserita tra le iniziative promosse dal Comune di Palermo – Assessorato alla Cultura di cui all’“Avviso Pubblico Esplorativo – Manifestazione di Interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le Festività Natalizie 2023 e di Fine Anno”.

Filo conduttore della rassegna è il Natale e la sua forza di connessione attraverso le storie narrate e tramandate.

Di seguito il programma

giovedì 28 dicembre 2023, h 17.00

e venerdì 29, h 17.00

Un Natale splendidamente orrendo

al Piccolo Teatro Patafisico

c/o Complesso Pisani (ex Manicomio) ingresso ASP, via Gaetano La Loggia, 5 – Palermo

– spettacolo Natale per burattini e narratore –

Narratore Vito Bartucca

Burattinaio Salvino Calatabiano

drammaturgia Salvino Calatabiano

burattini Vito Bartucca

produzione Compagnia Teatro degli Spiriti – Piccolo Teatro Patafisico

adatto a bambine e bambini dai 3 anni

Ingresso libero

>> prenota lo spettacolo di giovedì 28 dicembre 2023 – ore 17.00 https://forms.gle/89QmKtDU4s3GVDuH8

>> prenota lo spettacolo di venerdì 29 dicembre 2023 – ore 17.00 https://forms.gle/scyXTtU8FYN8HAgb7

Nel paese di ChiNonSo i suoi abitanti, i NonSoChi, festeggiano il Natale in serenità e gioia. In una grotta vicino al paese, sul Monte CheNonSo, vive il Grinch, una creatura che odia il Natale e tutti gli abitanti di NonSoChi. La ragione del suo odio è il suo cuore, di tre misure più piccolo di un cuore normale. Il Grinch ha un piano: rovinare il Natale a tutti i NonSoChi!

Liberamente ispirato ad un racconto di Dr. Seuss, uno spettacolo di Natale in rima, meraviglie e burattini.

sabato 30 dicembre 2023, h 17.00

Il pescatore e la sirena

al Piccolo Teatro Patafisico

c/o Complesso Pisani (ex Manicomio) ingresso ASP, via Gaetano La Loggia, 5 – Palermo

di e con Dario Frasca

Spettacolo teatrale per famiglie, adatto a un pubblico dai 4 anni.

Ingresso libero

>> prenota lo spettacolo di sabato 30 dicembre 2023 – ore 17.00

https://forms.gle/VPMCusgvr4pgh2fs7

Un pescatore nella notte di Natale trova nella sua rete una sirena bambina, l’orfanella troverà nel siciliano una famiglia che saprà accoglierla senza, tuttavia, farle dimenticare le sue origini, valorizzando quelle qualità che la sua natura le ha donato. Lei, abitante degli abissi e del mistero, scopre di essere stata testimone ed inconsapevole custode della storia del popolo siciliano. Condividendo le sue storie ed i suoi saperi affermerà la sua identità.

Liberamente ispirato al racconto la “Sirena di Palermo” di Gianni Rodari.

martedì 2 gennaio 2024, h 10.30

Favole e cunti

presso la CTA 3, ℅ Complesso Pisani, via Gaetano La Loggia 5

di e con Salvino Calatabiano

Adatto ad un pubblico dai 6 anni

Evento non prenotabile. Per la Comunità Terapeutica di via La Loggia (CTA 3)

Salvino Calatabiano racconta le sue storie e leggende popolari a 10 spettatori alla volta.

mercoledì 3 gennaio 2024, h 17.00

Danlenuàr

al Piccolo Teatro Patafisico

c/o Complesso Pisani (ex Manicomio) ingresso ASP, via Gaetano La Loggia, 5 – Palermo

di e con Giacomo Guarneri

Spettacolo per tutti, dai 12 anni

Ingresso libero

>> prenota lo spettacolo di mercoledì 3 gennaio 2024 – ore 17.00 https://forms.gle/JhRXQaq46UANFNYK6

Premio ‘Enrico Maria Salerno per la Drammaturgia’ 2008; Premio letterario ‘Giri di parole’ 2009; Premio letterario ‘Torre dell’orologio’ 2010, Selezione ‘Per voce sola’ 2014

Marcinelle, Belgio, 8 agosto 1956. Antonio, intrappolato al fondo della miniera che brucia, rivolge un ultimo pensiero alla sua Genoveffa, sposata sette anni prima, il giorno stesso della partenza. Il ricordo della loro storia passa attraverso la rievocazione di un rapporto epistolare e consiste esso stesso in una lunga lettera, mai scritta, solo immaginata. La scrittura, che nasce da un lavoro di ricerca sul campo in Abruzzo, rielabora le memorie individuali dei sopravvissuti e delle vedove delle vittime di Marcinelle.

Lo scopo è stato dall’inizio quello di cogliere l’universalità dei significati che la vicenda storica porta con sé. Danlenuàr infatti intende raccontare l’incontro con il diverso, la paura e il desiderio del viaggio, la solitudine e il fascino della lontananza che sono propri di ogni partenza. Cerca di capire la miseria che porta gli uomini ad accettare il lavoro in condizioni estreme, la dignità scalfita che convive col coraggio, la voglia di costruire che sempre si rinnova e i limiti massimi dell’attesa, le tante morti bianche di ieri e di oggi.

giovedì 4 gennaio 2024, h 17.00

La freccia azzurra

al Piccolo Teatro Patafisico

c/o Complesso Pisani (ex Manicomio) ingresso ASP, via Gaetano La Loggia, 5 – Palermo

lettura drammatizzata e laboratorio

di e con Marcella Vaccarino e Gisella Vitrano

Spettacolo per tutti, dai 5 anni

per un numero massimo di 20 bambini

Ingresso libero

>> prenota lo spettacolo di giovedì 4 gennaio 2024 – ore 17.00

https://forms.gle/uubifDM6aXEftazy7

Questa è la storia di Francesco e del treno elettrico Freccia Azzurra che la Befana decide di esporre, nella sua bottega, il giorno dell’Epifania. Francesco non può comprare il trenino che desidera e neppure gli altri giocattoli che sono esposti in vetrina. Al contrario però quei giocattoli vorrebbero seguirlo a casa. Cosa succede quando il macchinista e il capostazione del Freccia Azzurra con l’aiuto del canegiocattolo Spicciola, decidono di scappare dalla bottega della Befana per raggiungere Francesco? Ah beh succedono tantissime cose, sapete? Francesco non sarà in casa, i giocattoli decideranno di donarsi a dei bambini tristi per renderli felici e rivedere i loro visetti sorridenti e poi…e poi dovrete aspettare per scoprirlo…

Le due attrici racconteranno di questo incredibile viaggio portando i bambini direttamente dentro la storia dando vita ai personaggi. Sarà un viaggio coloratissimo, divertente e gioioso.

Un omaggio al maestro Rodari che da sempre ci regala grandi e appassionanti storie.

Com. Stam. + foto