Pavel Group sposa l’argomento giovani piloti: il 14enne Lorenzo Lenzi debutta da rallista con una Skoda Fabia R5 al via quarto round del “Race in Circuit” di Pomposa

La squadra pistoiese pronta a seguire la crescita del giovane, avviando una programmazione per l’anno prossimo. Lo scorso fine settimana positivo esordio di Leporatti-Maccioni la Fabia a Scandicci,dopo tante esperienze con le vetture a due ruote motrici.

Serravalle Pistoiese (PT), – Pavel Group è pronta a scrivere una importante storia di rally, accompagnando al debutto quello che è destinato a diventare il più giovane rallista italiano di sempre.

Sarà Lorenzo Lenzi, 14 anni, figlio e nipote “d’arte”, con papà Andrea e zio Simone piloti, pur con attività sportiva ridotta.

Il giovane, che corre già da tempo in kart, questo fine settimana debutterà con una macchina da rally, una Skoda Fabia R5, in occasione del quarto round del Race in Circuit, la serie che si svolge in Croazia, che per l’occasione “sconfina” in Italia e lo farà sul circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara.

Lenzi sarà affiancato dall’esperto copilota lucchese Federico Grilli in una gara, interamente nella giornata di sabato 2 dicembre, caratterizzata da dieci prove speciali e poco più di 60 chilometri di distanza cronometrata. Partenza alle 13,30, arrivo alle 14,15.

La gara sarà il primo step di una programmazione agonistica per il 2024 nei rallies, le cui linee verranno decise sulla base dei regolamenti vigenti e con un programma che deve guardare in prima battuta la crescita tecnico-sportiva del ragazzo.

OTTIMO DEBUTTO PER LEPORATTI CON LA SKODA

Pavel Group ha colto di nuovo nel segno, stavolta dando grande sostegno ad un equipaggio che ha scelto una delle Skoda Fabia R5 per operare il proprio debutto con una top car.

La compagine di Serravalle Pistoiese ha accompagnato al debutto con la Fabia R5 i pistoiesi Stefano Leporatti e Maurizio Maccioni al 1° Rally di Scandicci-Colli Fiorentini, nel fine settimana passato, i quali hanno terminato in 17^ posizione assoluta, guardando soprattutto a capire le reazioni della per loro nuova vettura, esperienza decisamente diversa da quelle sinora provate.

La gara, sia per l’equipaggio che per Pavel Group, non ha guardato infatti al risultato ma soltanto a trovare le giuste sensazioni nella guida con una trazione integrale, lavorando costantemente con il set-up della Fabia per trovare il giusto equilibrio per affrontate le veloci strade dei colli fiorentini.

