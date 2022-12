Per Gianluca Tosi il classico finale di stagione al “Ciocchetto”

Il pilota reggiano della Movisport, con la Skoda Fabia R5 di Gima Autosport, sarà alla sua quarta partecipazione al classico appuntamento “natalizio” dentro la tenuta del Ciocco.

Nuovo ed estemporaneo copilota, per l’occasione, Michael Adam Berni, in quanto Alessandro Del Barba sarà in gara con una Fiat Seicento sulla quale si alternerà alla guida con Stefano Costi, anche lui in passato copilota di Tosi.

Per Gianluca Tosi, il finale stagionale sarà di nuovo al Rally “Ciocchetto”, in provincia di Lucca. Sarà la quarta volta, che correrà alla gara dentro la tenuta del Ciocco, forte di un terzo e due quarti posti.

Il pilota di Castelnuovo Monti portacolori di Movisport, reduce da una esaltante ma anche sfortunata stagione della serie IRC (terminata all’ottavo posto), cercherà in un certo modo di smaltire la delusione per l’incidente sofferto al “Bassano”, ultima gara del campionato, sempre al volante della Skoda Fabia R5/Rally2 di Gima Autosport.

Ci sarà una novità, decisamente curiosa: quella che al suo fianco, Tosi, non avrà il fido Alessandro Del Barba, ma il lucchese Michael Adam Berni, per il quale sarà la prima volta a leggergli le note. La novità riguarda anche Del Barba, il quale sarà comunque al via del “Ciocchetto” alternandosi alla guida di una Fiat Seicento, con Stefano Costi, anche lui nel passato copilota di Tosi.

GIANLUCA TOSI: “Non si può non finire l’anno al “Ciocchetto!”. Quest’anno voglio usare la gara anche per smaltire la delusione per come si è chiuso il Campionato IRC e voglio farlo insieme ad un copilota e amico, Michael Adam Berni. E far divertire nel frattempo il mio fido Alessandro Del Barba che mi “tradisce” per una volta insieme ad un altro mio copilota del passato, Stefano Costi, alternandosi alla guida di una Fiat Seicento. Se festa deve essere, che lo sia nel modo migliore!”.

