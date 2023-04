Per NDM Tecno “BiancoAzzurro” e “Bellunese” con nuovi successi

Tre partecipazioni hanno inaugurano al meglio la primavera del team versiliese con due podii di classe per Solitro a San Marino e per Consalter in Veneto.

Grande soddisfazione, per NDM TECNO, nel fine settimana appena passato, caratterizzato da un intenso lavoro, due eventi distinti e tre partecipazioni che hanno generato esiti importanti sia sotto l’aspetto sportivo che anche tecnico.

Il team versiliese diretto da Leonardo Bertolucci era al via del rally “BiancoAzzurro” a San Marino, ed al “Bellunese” in Veneto, con equipaggi che hanno regalato due nuove soddisfazioni da podio.

Soddisfazioni come quelle alle falde del “Titano”, grazie al primo posto di classe incamerato da Fabio Solitro. Reduce da una notevole performance al recente “Val d’Orcia”, dove aveva finito secondo di classe, il 23enne di Vieste, sempre al volante della Clio Rally5 ha riassaporato il gusto del podio con una prestazione di spessore, quella che gli ha fatto avviare al meglio possibile l’avventura della Coppa Rally di Zona 5, l’altro suo obiettivo oltre al tricolore su terra. Per l’occasione al suo fianco vi era Alberto Porzio, già “storico” copilota del padre Bartolomeo.

Non ha sortito l’effetto sperato il debutto tra le fila della squadra di Alex Ferrari, in gara a San Marino con la Renault Clio Rally4. Il reggiano correva con il doppio obiettivo, quello di avviare al meglio la rincorsa anche al titolo di 5^ zona ed ovviamente per trovare tutti i meccanismi necessari alla guida della vettura, certamente utile “training” per presentarsi pronto al primo impegno IRC dell’isola d’Elba. Purtroppo la sua esperienza è finita anzitempo per una “toccata” durante la seconda prova, dopo aver avviato la competizione in seconda posizione di categoria.

Podio anche alla trasferta del “Bellunese”, a Mel-Borgo Valbelluna, gara che apriva la Zona 4 della Coppa Italia. In gara, debutto anche in questo caso nelle fila della squadra, il giovane locale Igor Consalter, affiancato per la prima volta da Simonetta Dal Mas. Per l’equipaggio era anche la prima volta sulla Renault Clio Rally5, vettura con la quale vi è il progetto di partecipare all’intera stagione. Una stagione avviata nel migliore dei modi con la seconda piazza di classe, al termine di una notevole progressione di feeling con la Clio. UN risultato di livello, conquistato peraltro in una categoria assai partecipata.

Nella foto: Solitro in azione (AmicoRally)

