PESI – Al Grand Prix di Doha, Giulia Imperio rosicchia una posizione nella ranking olimpica L’Azzurra migliora il suo totale best con 185 kg

Doha. Giulia Imperio migliora la sua posizione nella ranking olimpica per i Giochi di Parigi 2024, sollevando 185 kg di totale al Grand Prix di Doha, in Qatar. L’Azzurra sale, infatti, dal 13° al 12° posto, mettendo anche la firma su due nuovi record italiani nella categoria fino a 49 kg: strappo con 85 kg e totale con 185 kg. Per lei anche uno slancio a 100 kg.

Giulia mette a segno due sole alzate, la prima per ogni specialità, ma le bastano per portare a casa il risultato e chiudere al 7° posto. Oro alla cinese Huihua Jiang con 216 (96+120), argento alla coreana Song Gum Ri con 213 (93+120), bronzo all’altra cinese Zhihui Hou con 209 (96+113).

La prossima Azzurra in pedana è Lucrezia Magistris, in gara venerdì 8 dicembre alle ore 16.00 italiane.

LE DICHIARAZIONI

Sebastiano Corbu

Siamo sulla buona strada. Siamo partiti altissimi, perché volevamo cercare di fare risultato e Giulia ha risposto bene perché ha fatto due entrate spettacolari. Quello che ha fatto è il suo massimale, anche perché è partita con numeri che potrebbero tranquillamente essere i suoi punti di arrivo; in palestra ha fatto anche qualcosina in più ma in gara non è riuscita a tirarlo fuori. Sono molto soddisfatto.

Giulia Imperio

Sono contenta di aver affrontato questa gara così. La voglia di dimostrare il lavoro che si sta facendo è tanta e in ogni gara sto prendendo qualcosa in più. So che quello che ho sbagliato posso migliorarlo e farlo tranquillamente. Dobbiamo continuare a lavorare ancora di più e con maggiore determinazione. Grazie a tutte le persone che mi stanno affianco sempre, ogni giorno e mi spingono a fare uscire fuori “la Giulia che sono”. Grazie a Sebastiano e tutto lo staff per il lavoro che fanno con noi, senza di loro non sarebbe possibile tutto ciò. Grazie anche al mio gruppo sportivo, il CS Esercito, sempre presente in ogni momento.

