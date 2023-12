PESI – Grand Prix Qatar: Lucrezia Magistris migliora di 10 kg il suo Best total L’Azzurra mette la firma su tutti i nuovi record italiani nella 59 kg

Doha. Ottima prestazione di Lucrezia Magistris al Grand Prix in corso in Qatar. L’Azzurra migliora di 10 kili la sua posizione nella ranking list per i Giochi Olimpici di Parigi, nella categoria fino a 59 kg, dove sale dalla 19° alla 12° posizione, passando dai 207 kg di Riyadh ai 217 kg di Doha.

L’Azzurra mette anche la firma su tutti i nuovi record italiani di categoria: 102 kg di strappo (al secondo tentativo), 115 di slancio (la prima, unica prova valida) e 217 kg di totale che la piazzano al 9° posto in classifica generale.

L’oro è andato alla cinese Luo Shifang che, con 247 kg migliora ulteriormente la sua prima piazza nella ranking olimpica; argento alla coreana Kim Li Gyong con 243; bronzo alla canadese Maude Charron con 233 kg.

Le Dichiarazioni

Sebastiano Corbu

Lucrezia è stata molto brava non solo per i tre record italiani, ma soprattutto per l’atteggiamento in gara. Sull’approccio ai 119 ha dimostrato carattere e grinta. Con questo impegno e continuando a lavorare in palestra sono fiducioso per la qualificazione di Parigi.

Lucrezia Magistris

Ho avuto delle sensazioni positive durante questa gara soprattutto durante lo strappo. Sicuramente c’è stato un miglioramento dalla scorsa competizione, sia dal punto di vista tecnico che di approccio psicologico. Ci sono ancora alcune cose da mettere a posto per le prossime gare che verranno affrontate nel corso della preparazione in vista degli Europei Seniores del prossimo anno.

