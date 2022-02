PGA Tour: Genesis Invitational, successo per Joaquin Niemann. F. Molinari 55/o – Alps Tour: il terzo circuito europeo prende il via dall’Egitto

PGA Tour: Genesis Invitational, successo per Joaquin Niemann. F. Molinari 55/o Il 23enne cileno domina in California e vince davanti a Collin Morikawa e Cameron Young Joaquin Niemann ha vinto il The Genesis Invitational, torneo del PGA Tour che si è svolto al Riviera Country Club di Pacific Palisades (par 71). Il cileno ha trovato il successo dominando sin dal primo giorno con un totale di 265 (63 63 68 71, -19) colpi, davanti agli statunitensi Collin Morikawa e Cameron Young, secondi con 267 (-17). Francesco Molinari, unico italiano in gara, ha chiuso al 55/o posto con 282 (70 70 74 68, -2). Il torinese, che nell’ultimo round ha scalato 17 posizioni, conferma una buona continuità di rendimento, dando segnali positivi per la stagione 2022, iniziata con il piede giusto grazie al sesto posto al The American Express (al debutto stagionale).

Quella di Joaquin Niemann al The Genesis Invitational è una vera impresa: il 23enne di Santiago si è imposto mantenendo la leadership sin dal primo giro. Una vittoria cosiddetta “wire-to-wire” non si vedeva in questo torneo dal 1969, quando a riuscirci fu Charlie Sifford (in totale ora sono quattro i giocatori protagonisti di questo exploit nella competizione). Non solo, “Joaco” è diventato anche il secondo più giovane ad aggiudicarsi questo evento dopo l’affermazione di Harry Cooper nel 1962. Per il classe 1998 si tratta del secondo successo sul PGA Tour in carriera dopo quello ottenuto nel 2019 al Military Tribute at The Greenbrier. Con questa vittoria il cileno ha incassato un assegno da 2.160.000 di dollari su un montepremi complessivo di 12.000.000 ed è salito al settimo posto nel ranking della FedEx Cup e al 20esimo posto nel world ranking. “Una giornata speciale, ora ho bisogno di riprendere un po’ di energia per raggiungere il mio obiettivo: diventare il numero uno al mondo”, queste le parole di Niemann appena ricevuto il trofeo dalle mani di Tiger Woods, che in questo torneo fece il debutto sul PGA Tour esattamente 30 anni fa e che, in attesa di tornare in campo, è stato l’ambasciatore del The Genesis Invitational 2022.

Alps Tour: il terzo circuito europeo prende il via dall’Egitto L’Ein Bay Open, con 27 azzurri, si disputerà al Sokhna Golf Club dal 22 al 24 febbraio

In Egitto è tutto pronto per l’inizio della stagione 2022 dell’Alps Tour. Il terzo circuito europeo maschile di golf partirà dall’Ein Bay Open, torneo che si disputerà dal 22 al 24 febbraio al Sokhna Golf Club (par 72), ad Ain Sokhna (Suez). Saranno 27 gli italiani in campo che proveranno a succedere nell’albo d’oro allo spagnolo Angel Hidalgo Portillo, vincitore nel 2021. Nel field, che vede rappresentate 20 nazioni, puntano a un ruolo da protagonisti i francesi Pierre Pineau e lo spagnolo Jacobo Pastor, rispettivamente secondo e terzo classificato nella scorsa edizione della gara.

Tra gli azzurri, oltre ad Edoardo Raffaele Lipparelli, vincitore dell’ordine di merito dell’Alps Tour nel 2019, ci saranno anche Luca Cianchetti e Stefano Mazzoli, che su questo percorso hanno vinto entrambi il Red Sea Little Venice Open rispettivamente nel 2021 e nel 2020. Presenti anche Ludovico Addabbo, Cristiano Terragni, Edoardo Giletta, Andrea Saracino, Riccardo Bregoli e Gregorio De Leo.

A questi si aggiungono Filippo Bergamaschi, Marco Archetti, Jacopo Albertoni, Andrea Romano, Flavio Michetti, Manfredi Manica, Michele Ortolani, Gianmaria Rean Tinchero, Alessandro Notaro, Federico Zucchetti, Carlo Casalegno, Giacomo Fortini, Davide Buchi, Giulio Castagnara, Federico Livio, Takayuki Matsui, Rocco Sanjust e Gianluca Proietti. Il torneo, che mette in palio un montepremi di 40.000 euro, si disputerà sulla distanza di 54 buche con taglio dopo 36.

