Dopo numerose segnalazioni, da parte dei cittadini preoccupati, il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale chiede all’amministrazione comunale una manutenzione ordinaria costante in via Galermo nel territorio di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”.

Continuare con opere tampone per eliminare la singola buca non ha più senso. Oggi via Galermo è una strada piena di rattoppi come una vecchia coperta logora. Una situazione di degrado e pericolo per la pubblica incolumità divenuta ormai insostenibile. Basti pensare che nella strada in questione è presente una scuola pubblica frequentata ogni giorno da tantissimi ragazzi. Studenti che devono muoversi ai bordi della carreggiata perché, per ampi tratti, via Galermo è priva di marciapiedi. Per queste ragioni si chiede al Sindaco di attivarsi affinchè si provveda immediatamente al rifacimento del manto stradale e alla messa in sicurezza dell’arteria anche attraverso la segnaletica orizzontale e verticale.

Giuseppe Zingale Consigliere “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”

