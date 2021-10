Fondi destinati ai comuni sciolti per mafia e in dissesto finanziario – San Cataldo – “Anche per il 2021, sono in arrivo a San Cataldo importanti somme destinate ai comuni in dissesto e sciolti per mafia.

La ripartizione a livello nazionale risulta adesso delineata e alla nostra comunità spettano oltre un milione e mezzo di euro, nel dettaglio: 1.508.657,28 euro. Un segnale forte di presenza dello Stato che vuole essere vicino al nostro territorio, in un momento di maggiore sensibilità”. A darne notizia è il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone che aggiunge: “Sono molto soddisfatto del lavoro portato avanti, ho lavorato e spinto molto, insieme al Movimento 5 Stelle, su questa norma che di fatto offre un grande aiuto a tutti i comuni che si trovano nelle condizioni di San Cataldo”.

“Un’azione – continua il parlamentare – che prosegue nel solco di quella continuità che già lo scorso autunno ha portato a San Cataldo oltre 1 milione e 700 mila euro: somme che hanno consentito il prosieguo dell’attività amministrativa, oltre che il pagamento di alcune mensilità ai lavoratori comunali e ai dipendenti del servizio di igiene urbana, e numerosi progetti anche inerenti la manutenzione di scuole nel comune del Nisseno, a favore dell’istruzione, dei nostri giovani, dei nostri bambini”.

“Sono somme fondamentali – aggiunge Pignatone – e come ribadisco spesso, ritengo che uno dei miei compiti alla Camera sia proprio quello di rappresentare il mio Comune e tutto il territorio a Roma; un aspetto che definirei normale per chiunque si candidi a rappresentare i cittadini nelle istituzioni, ma che purtroppo era stato dimenticato da chi ci avevano preceduto”.

Pignatone va avanti: “Si tratta di un aiuto concreto, tangibile, indispensabile, a maggior ragione in questo momento delicato, di grande necessità, anche in considerazione dell’emergenza Covid che ha colpito duramente non solo la Sanità, ma anche le attività economiche e l’intera comunità sancataldese. Auspico, quindi, il pieno coinvolgimento delle forze politiche, civiche, delle realtà produttive e dei cittadini sancataldesi nella scelta di come destinare tali somme, non solo per sostenere il Comune nella ripresa e nella rigenerazione, ma anche per erogare servizi indispensabili alla comunità”.

“Il mio appello alla prossima Amministrazione, con l’augurio che sia il nostro candidato sindaco Gioacchino Comparato a guidarla, è quello di ascoltare le necessità espresse e manifestate dalla comunità, così da spendere questi ulteriori 1,5 milioni di euro per le finalità che si riterranno più opportune, i fondi infatti non hanno vincolo di destinazione e sono utilizzabili subito per le varie esigenze. Mi auguro, infine, che queste somme vadano a cittadini e aziende sancataldesi per affrontare il difficile momento, fare investimenti produttivi che consentano migliori servizi e risparmio di spesa, strade e servizi, oltre che il decoro urbano, affinché San Cataldo possa beneficiare di un miglioramento complessivo e tornare agli splendori di un tempo” – conclude Pignatone.

