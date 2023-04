Plauso della Ugl al Consiglio comunale di Catania per l’approvazione del regolamento per la Consulta della disabilità

Cataldo: “Bel gesto se il Commissario avviasse subito la procedura. C’è molto da fare sul tema” Il Consiglio comunale di Catania ha varato nei giorni scorsi il regolamento per la Consulta della disabilità, quale organismo propositivo e consultivo dell’ente sulla materia specifica.

Una notizia accolta con favore dall’Ufficio provinciale di categoria della Ugl etnea, guidato dal responsabile Gabriele Cataldo che spera in una rapida costituzione della Consulta. “Sarebbe un gran bel gesto, nei confronti dell’intera categoria, se il commissario straordinario Mattei avviasse la procedura prevista di accreditamento dei soggetti interessati, così da poter consegnare al prossimo primo cittadino ed all’assessore comunale preposto uno strumento immediatamente pronto ad eleggere i propri vertici e ad operare subito dopo questa tornata elettorale. A Catania sul tema della disabilità, dai servizi sociali alle infrastrutture ad esempio, c’è ancora molto da fare – evidenzia Cataldo – e mi auguro che nei programmi elettorali dei candidati a sindaco possa esserci spazio per proposte ed impegni concreti, non più le solite parole al vento. E’ il momento di una presa di coscienza da parte di tutti e la nascita della Consulta comunale può contribuire ad alimentare il dibattito sulle azioni utili da porre in essere, a livello di assistenza e di semplificazione della vita giornaliera dei disabili, oltre che di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul delicato argomento. Noi come Ufficio della Ugl dedicato alla specifica materia – conclude Cataldo – siamo già disponibili e non ci faremo trovare impreparati per fornire il nostro contributo alla causa, così come abbiamo fatto fino ad oggi nelle battaglie che abbiamo intrapreso per i diversamente abili catanesi. Auspichiamo anche che gli altri comuni della Città metropolitana etnea, qualora non l’abbiano ancora fatto, possano dotarsi presto di un sistema consultivo simile.”

Com. Stam. + foto