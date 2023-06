Podismo: Maria Grazia Bilello e Andrea Bonacasa vittorie di prestigio al 11° Trofeo Pani e Altari Città di Salemi BioRace

Salemi (TP). Grande successo per l’undicesima edizione del Trofeo Pani e Altari Città di Salemi che va in archivio con le prestigiose vittorie assolute di Maria Grazia Bilello (ASD Universitas Pa) e Andrea Bonacasa (ASD Team F.sco Ingargiola) che per la prima volta scrivono il proprio nome nell’ albo d’oro dell’evento podistico salemitano.

L’evento col passare degli anni è cresciuto esponenzialmente in qualità e quantità, ritagliandosi nel cuore dei podisti siciliani uno spazio importante, grazie, all’accoglienza diventata la parola chiave del Comitato Organizzatore della ASD Podistica Salemitana collaborato della Proloco, dall’AVIS e patrocinato dal Comune di Salemi.

Una festa dell’atletica che per l’intero pomeriggio di domenica 11 giugno ’23 ha coinvolto centinaia di podisti di tutte le età provenienti da ogni angolo della Sicilia che hanno regalato al numeroso pubblico un sano e spettacolare agonismo sportivo.

La gara Master, preceduta da numerose serie riservate alle categorie giovanili, è partita dopo il minuto di silenzio in memoria di Giuseppe Ingrassia ed ha visto protagonisti tra gli uomini Andrea Bonacasa che riusciva a completare gli 8000 metri della gara in 28’16’’, ottimo secondo assoluto dopo una formidabile rimonta Michele Galfano (ASD Pol. Marsala DOC) in 28’32’’, terza posizione assoluta per Roberto Di Bella (GSD Amatori Palermo) in 28’53’’.

Tra le donne arrivo solitario con il crono di 32’47’’ di Maria Grazia Bilello, al secondo posto Luana Russo (ASD Sciacca Running) in 34’04’’, terza posizione assoluta per Florinda Mercadante (ASD 5 Torri Trapani) in 35’59’’.

La manifestazione valida come prova ufficiale del BioRace Trofeo Per…Correre e Grand Prix Provinciale Fidal Trapani, dopo il ricco ristoro finale, ha avuto come apice la lunga cerimonia di premiazione alla presenza del Sindaco Domenico Venuti che si congratulava con i vincitori assoluti, di categoria e con il Presidente della ASD Podistica Salemitana Alberto Caradonna, il vice Presidente Ignazio Caruccio e tutto lo staff organizzativo per l’ eccellente lavoro svolto.

Come di consuetudine durante il brindisi in chiusura della manifestazione, Alberto Caradonna a nome di tutta la ASD Podistica Salemitana ringraziava tutti i protagonisti tra cui l’Amministrazione Comunale, il Comando della Polizia Municipale, la Protezione Civile, la Proloco, l’AVIS Comunale, la Speedpass, le Aziende partner e la famiglia Ingrassia dando appuntamento per la dodicesima edizione nel 2024.

