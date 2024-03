Poste Italiane, negli sportelli filatelici della provincia di Palermo la cartolina che celebra la Festa della Donna

Dedicata anche alle oltre mille donne impiegate nel Palermitano di cui 500 negli uffici postali. Dona anche la direttrice della filiale, da questa settimana alla guida Roberta Chiesurin.

Un mazzolino di mimose. Con questa immagine accompagnata dalla scritta “Il rispetto è la prima forma di intelligenza” anche quest’anno Poste Italiane celebra la Festa della Donna attraverso una cartolina dedicata disponibile negli uffici postali con sportello filatelico. La cartolina è un dono che testimonia la presenza e l’impegno femminile anche all’interno di Poste Italiane.

Nella settimana in cui si celebra la Giornata internazionale della donna, Poste Italiane conferma anche la presenza di cinque donne nei ruoli apicali delle dodici filiali siciliane. E tra loro, due direttrici si passano il testimone alla guida delle 74 sedi di Palermo e parte della provincia. Sono Roberta Chiesurin, neonominata a capo della sede di via Roma, che prende il posto della collega Giuseppina Tedesco la quale da lunedì è passata a dirigere la filiale sullo stretto.

“Un incarico di prestigio, che arriva dopo una carriera che in trent’anni è stata certamente premiante”, afferma con soddisfazione la neo direttrice della filiale di Palermo 1.

Roberta Chiesurin arriva dalla Toscana, precisamente da Grosseto, ed ha iniziato la carriera in Poste Italiane nel ‘96 come portalettere nell’area del Monte Amiata. Mamma di due figli che ha cresciuto conciliando lavoro e famiglia con non pochi sacrifici, come lei stessa confessa, con impegno ha affrontato ruoli e sfide in costante crescita fino ad assumere incarichi di grande responsabilità. Prima in Toscana e poi negli ultimi anni in Sicilia, dove è arrivata in qualità di direttrice della filiale di Trapani.

Per la direttrice di filiale, “Poste Italiane è stata pioniera nella valorizzazione della donna nel mondo del lavoro che già a metà dell’800 venne impiegata anche in ruoli che richiedevano contatti con il pubblico in una società dove le donne non solo non lavoravano ma neanche potevano avere contatti con esponenti dell’altro sesso se non accompagnate”.

“Certamente entusiasmo e determinazione mi hanno spinta fin qui – afferma infine la neo responsabile –. Nella gestione di una filiale così importante come Palermo metterò in campo tutta l’esperienza maturata in questi trent’anni”.

