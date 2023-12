Premio “Amore, raccontami”: il primo concorso letterario internazionale firmato Be Strong è dolce, come il vero amore

E’ quasi passato un anno dalla nascita della casa editrice Be Strong Edizioni, e oltre ad aver già pubblicato ben 22 libri, alcuni dei quali già in ristampa addirittura per la terza volta, è giunto il momento anche per lei di aprirsi al sempre emozionante mondo dei concorsi, che spesso sono un vero e proprio trampolino di lancio per quegli autori che riscontrano delle difficoltà nel farsi strada nel vasto mondo dell’editoria.

Ovviamente, come per tutte le cose, anche per questa novità la Be Strong Edizioni ha scelto una data particolare per l’uscita del libro, che sarà il 14 febbraio 2024 in occasione di San Valentino, affidando così a cupido, il guru dell’amore, l’antologia che sarà dedicata appunto a tale argomento.

“Amore, raccontami” è un concorso aperto ad autrici e autori di ogni età, inoltre è possibile partecipare inviando anche più scritti inediti (poesie, racconti etc.).

Per mantenere alta l’inclusività dell’opera che ne nascerà, sarà possibile inviare opere inedite anche in spagnolo o inglese. Inoltre ogni autore che invierà la sua opera riceverà una valutazione editoriale dalla Be Strong Edizioni. Partecipare al primo concorso letterario internazionale – premio “Amore, raccontami” comporta un pagamento di 20€ per elaborato inviato, sarà possibile iscriversi al concorso dal 6 febbraio 2023 e la chiusura delle iscrizioni è prevista per il 1 gennaio 2024.

Per iscriversi basterà scaricare il modulo d’iscrizione e il regolamento cliccando qui (inserire il link: https://bestrongedizioni.it/ ).

Ma se pensate che l’evento sia finito qui, vi sbagliate. La Be Strong Edizioni ha infatti scelto di promuovere l’antologia “Amore, raccontami” al Bookpride di Milano, uno degli eventi letterari del nord Italia tra i più gettonati e frequentati di sempre, che nel 2024 si svolgerà l’8, il 9 e il 10 marzo.

Ogni autore che sarà contenuto nell’antologia sarà invitato quindi a partecipare al Bookpride, anche perché durante l’evento è prevista una PREMIAZIONE DI MERITO per lo scritto ritenuto più toccante. Partecipare quindi a questo primo concorso organizzato dalla Be Strong Edizioni potrebbe essere un emozionantissimo trampolino di lancio, e chi lo sa, magari il 2024 è il vostro anno fortunato. In ogni modo partecipare a questo concorso è un sogno che può diventare realtà.

Com. Stam. + foto