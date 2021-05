Dal 17 maggio la Nazionale 3×3 Femminile si radunerà a Roma in vista del torneo preolimpico che si giocherà a Graz (Austria) dal 26 al 30 maggio. Coach Andrea Capobianco ha diramato la lista delle 8 atlete che si giocheranno un posto in vista dell’appuntamento atteso da anni.

L’analisi di Andrea Capobianco alla vigilia del raduno. “Finalmente è arrivato il momento che stiamo aspettando da tempo. Avremo pochi giorni per preparare il preolimpico e per questo sarà fondamentale sfruttare ogni singolo istante dei giorni che ci separano dalla partenza per Graz. Sono certo che l’attenzione delle Azzurre non mancherà, vista l’importanza dell’evento, così come sono sicuro che le ragazze arriveranno al 17 già pronte e preparate: in campo dovremo portare energie, cuore e passione e soprattutto dovremo insistere sul concetto di “collaborazione” sul quale stiamo lavorando già dai precedenti raduni. Vogliamo coltivare il sogno olimpico fino alla fine”.

Le Azzurre esordiranno il 26 maggio alle ore 17.00 con la Spagna e torneranno in campo poche ore più tardi contro Cina Taipei. Il 28 maggio le altre sfide con Svizzera e Austria.

Alla fase finale del 30 maggio accedono solo le prime due dei quattro gironi, in caso di passaggio del turno l’Italia incrocerebbe per i quarti di Finale il girone B, composto da Iran, Giappone, Ucraina, Thailandia e Australia. Ai Giochi Olimpici di Tokyo si qualificano le prime tre squadre classificate del torneo di Graz.

Nel caso in cui non riuscisse ad ottenere il passaggio del turno, la squadra di Andrea Capobianco avrà una seconda possibilità all'”Universality Olympic Qualifying Tournament”, che si giocherà a Debrecen (Ungheria) dal 4 al 6 giugno. In quell’occasione sarà in palio l’ultimo biglietto per Tokyo: in campo Italia, Ungheria, Giappone, Iran, Cina Taipei e Paesi Bassi.

Il calendario

FIBA 3×3 Olympic Qualifier (26-30 maggio – Graz, Austria)

26 maggio

Italia-Spagna (ore 17.00)

Italia-Cina Taipei (ore 20.45)

28 maggio

Italia-Svizzera (ore 17.15)

Italia-Austria (ore 19.00)

30 maggio

Fase finale

Le Azzurre

Giulia Ciavarella (1997, 1.82, Fila San Martino Lupari)

Chiara Consolini (1988, 1.82, Passalacqua Ragusa)

Rae Lin D’Alie (1987, 1.60, Segafredo Zanetti Bologna)

Marcella Filippi (1985, 1.86, Panthers Roseto)

Sara Madera (2000, 1.88, PF Broni 93)

Giulia Rulli (1991, 1.85, PF Broni 93)

Mariella Santucci (1997, 1.75, Passalacqua Ragusa)

Valeria Trucco (1999, 1.92, Passalacqua Ragusa)

Riserve a casa

Sara Bocchetti (1993, 1.75, Minibasket Battipaglia)

Marida Orazzo (1994, 1.75, PF Broni 93)

Francesca Romana Russo (1996, 1.77, Gesam Gas+Luce Lucca)

Lo Staff

Responsabile Squadre Nazionali 3×3: Giovanni Petrucci

Allenatore: Andrea Capobianco

Preparatore Fisico: Fabio Saviozzi (17-23 maggio)

Medico: Roberto Barbieri (17-23 maggio)

Fisioterapista: Irene Munari

Team Manager: Maria Cristina Curcio (17-23 maggio)

Addetto stampa: Giancarlo Migliola (17-19 maggio)

Il Programma

17 maggio

Ore 11.00 Raduno c/o Centro Preparazione Olimpica, Largo Giulio Onesti 1 – Roma

Ore 18.30-20.30 Allenamenti

18 maggio

Ore 10.30-13.00 Allenamenti

Ore 18.30-20.30 Allenamenti

19 maggio

Ore 9.00-11.30 Allenamenti

Ore 16.00-18.30 Allenamenti

20 maggio

Ore 9.00-11.00 Allenamenti

Ore 18.30-20.30 Allenamenti/Amichevole

21 maggio

Ore 11.00-13.30 Allenamenti

Ore 18.00-20.30 Allenamenti/Amichevole

22 maggio

Ore 11.00-13.30 Allenamenti

Ore 18.30-20.30 Allenamenti/Amichevole

23 maggio

Ore 10.00-13.00 Allenamenti

Ore 20.00 Volo Roma-Vienna

Ore 22.45 Volo Vienna-Graz

24 maggio

Allenamenti (orari da definire)

25 maggio

Allenamenti (orari da definire)

26 maggio

Ore 17.00 Italia-Spagna

Ore 20.45 Italia-Cina Taipei

27 maggio

Allenamenti (orari da definire)

28 maggio

Ore 17.15 Italia-Svizzera

Ore 19.00 Italia-Austria

29 maggio

Allenamenti (orari da definire)

30 maggio

Quarti di finale, semifinali e finali (orari da definire)

31 maggio

Trasferimento in Italia

I Gironi

Girone A

Francia, Stati Uniti, Uruguay, Indonesia

Girone B

Iran, Giappone, Ucraina, Thailandia, Australia

Girone C

Paesi Bassi, Estonia, Bielorussia, Ungheria, Sri Lanka

Girone D

Italia, Cina Taipei, Svizzera, Spagna, Austria

Com. Stam.