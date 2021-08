Il premio “Ponte d’Argento”, il concerto di Peppe Voltarelli, l‘esibizione de “I Soldi Spicci” e varie escursioni naturalistiche/enogastronomiche caratterizzeranno la “Estate Civitese” Presentato il ricco e variegato programma degli eventi estivi nel borgo di Civita Tredici appuntamenti dal 12 agosto al 12 settembre

Ritorna la “Estate Civitese”, gli appuntamenti estivi promossi e organizzati dall’amministrazione comunale arbereshe, guidata dal sindaco Alessandro Tocci. Quest’anno, con la direzione artistica del bravo Andrea Solano, è stato predisposto un ricco e variegato cartellone di eventi e, soprattutto, è stato istituito il premio “Ponte d’Argento – premio al merito artistico”. Si partirà domani, mercoledì11 agosto, alle 21,30 in piazza Municipio, con “ Il Borgo in allegria”, animazione bimbi & bolle di sapone”. Appuntamento previsto anche per sabato 14 e lunedì 16 agosto. Giovedì, 12 agosto, alle 21,30 in Piazza Municipio, ci sarà l’esibizione del duo comico “I Soldi Spicci”, a cui sarà conferito il premio “Ponte d’argento – sezione comicità”. Mercoledì 18 agosto, sempre alle 21.30, in piazza Municipio, ci sarà”Euforia”, concerto di musica leggera. Domenica, 22 agosto, l’evento clou. In piazza Municipio concerto di Peppe Voltarelli, a cui, nel corso della serata, sarà consegnato il premio “Ponte d’Argento – sezione Musica”. Martedì 24 agosto è in programma “Family Trek”, escursione naturalistica. Lunedì 30 agosto si proseguirà con “Trek & Bike Tour”, escursione sportiva naturalistica. Mercoledì primo settembre sarà la volta di “Sentiero Sapori”, escursione naturalistico enogastronomica. Venerdì, 3 settembre, “Ponte del Diavolo”, escursione naturalistico enogastronomica. Domenica, 5 settembre, alle 21, in piazza Municipio, è prevista l’iniziativa artistico enogastronomica “Vini, Tradizione, Arte, Paesaggi”. Venerdì, 10 settembre, alle 21,30 in piazza Municipio, “Show Cooking”, a cura di “Maccaroni Chef Academy”. Il sipario sulla “Estate Civitese”, la cui direzione tecnica sarà curata da Liborio Salerno e la comunicazione da Antonio Iannicelli, calerà domenica 12 settembre con l’escursione naturalistico enogastronomica “Giorni da Falchi”. La partecipazione a tutti gli eventi sarà gratuita fino a esaurimento posti e sarà regolamentata secondo le attuali normative anti Covid -19. Per tutte le escursioni previste e per gli spettacoli del 12 (I Soldi Spicci), 18 (Euforia) e 22 agosto (Peppe Voltarelli) è obbligatoria la prenotazione al 3332904534

Com. Stam.