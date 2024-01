Presentazione all’ARS del Carnevale Termitano 2024

È stato presentato all’Assemblea Regionale Siciliana l’Antico Carnevale Termitano. La kermesse ritorna in una veste rinnovata e ricca di novità per il continuo rilancio di una delle manifestazioni carnevalesche più antiche della Sicilia.

Erano presenti all’evento, tra gli altri: il Presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno, l’onorevole Luigi Sunseri, la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, i componenti di R.T.I. Dinamica (concessionaria de “Il Carnevale Termitano 2024”) e Nino Russo, presidente della Zit (Comitato Imprese Zona Industriale). Svelati anche i nomi degli spettacoli di sabato 11 febbraio: Cecilia Gayle e il rapper e doppiatore Shade, tra i cantanti in gara al 69° Festival di Sanremo nel 2019, con la canzone Senza farlo apposta, in coppia con Federica Carta.

«Questa Presidenza vuole essere vicina al Comune di Termini Imerese – commenta il presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno – Un’apertura la rivolgo al sindaco, spero voglia coinvolgere, qualora lo ritenesse più opportuno, la presenza all’Assemblea regionale siciliana che, al netto di quella che è una norma che è stata fatta, sarà certamente disponibile per questioni di buon senso e che non hanno necessariamente attinenza col Carnevale termitano, ma come amministrazione comunale».

«Il carnevale di Termini Imerese è storia, cultura, tradizione e tanto divertimento, soprattutto per le fasce più giovani – commenta l’onorevole Luigi Sunseri – Siamo qui oggi in Assemblea, sia perché ci tenevamo a presentarlo a tutti, sia perché se oggi lo stiamo raccontando è anche grazie alle risorse che siamo riusciti a ottenere proprio dal bilancio della Regione, grazie a un provvedimento approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana».

“Torna alla ribalta il carnevale di Termini Imerese, tra i più antichi d’Italia che, per la prima volta, oggi, è stato presentato in Assemblea Regionale Siciliana – ha dichiaratola sindaca di Termini Imerese Maria Terranova-. L’edizione 2024 sarà ricca di eventi e concerti di altissimo livello, con sfilate di carri allegorici, gruppi appiedati e le tradizionali maschere di “U Nannu ca Nanna” ai quali saranno, simbolicamente, consegnate le chiavi della nostra città durante la giornata di apertura il 4 febbraio in Piazza Duomo. Tantissimi gli eventi collaterali tutti caratterizzati dalla ferma volontà di far rivivere, in grande, le antiche tradizioni del nostro Carnevale. Un ringraziamento all’on. Luigi Sunseri per l’impegno costante e concreto in favore della nostra Città, al Presidente dell’Ars Galvagno che ci ha ospitati nella splendida cornice della Sala Pio La Torre e all’Assessore regionale Amata. Vi aspettiamo numerosi nella nostra Termini Imerese!”

«Quest’anno, il Carnevale, oltre alle nostre capacità, si sta realizzando grazie al contributo della Regione Siciliana. Siamo certi la manifestazione riesca ad attirare non solo i termitani ma anche tutto il comprensorio – dichiara Gaetano Alioto di RTI Dinamica, concessionario del Carnevale – Non posso che ringraziare per la grande disponibilità i commercianti e le imprese locali che stanno contribuendo alla realizzazione di questa edizione e le maestranze tutte, la famiglia La Rocca, la società del Carnovale, con i quali fin da subito ci siamo seduti per capire quali fossero le tradizioni da riprendere. Ringrazio altresì tutte le realtà locali che a vario titolo stanno dando un contributo alla buona riuscita del carnevale, associazioni, volontari o semplici cittadini».

Le sfilate a Termini alta saranno gratuite, solo l’ingresso al Circuito del Carnevale di Termini bassa sarà consentito esclusivamente previo acquisto di un ticket di ingresso: 5 euro il biglietto Standard (comprende l’ingresso al circuito per un giorno); 7 euro il Full Ticket (comprende l’ingresso di sabato 10 e domenica 11 febbraio). Previsto anche un “ticket solidale” che verrà gestito attraverso le associazioni di categoria, le Caritas e tutte quelle associazioni che si muovono nel mondo solidale del territorio, dal costo di due euro per entrambi i giorni della sfilata, iniziativa realizzata grazie alla collaborazione della Zit (Comitato Imprese Zona Industriale).

«Ringrazio l’organizzazione per averci coinvolto permettendoci di contribuire nella realizzazione della manifestazione- dichiara Nino Russo, presidente Zit – Rappresentiamo 48 aziende della zona industriale di Termini Imerese e siamo particolarmente sensibili a tutti quegli aspetti che interessano e coinvolgono la comunità. Il biglietto solidale di cui ci faremo carico come Zit è il nostro modo per dare un contributo e vicinanza dando una mano per le famiglie meno fortunate e più svantaggiate».

Sponsor Istituzionali: Comune di Termini Imerese, Città Metropolitana di Palermo e Regione Siciliana, Enel. Main sponsor: ZIT, LVS Group e ARD discount.

Il programma delle quattro giornate di sfilata:

Domenica 4 febbraio (Termini alta, PiazzaDuomo):

Ore 16.30 Arrivo dei Nanni in Piazza Duomo, Consegna delle Chiavi delle Città e apertura ufficiale del Carnevale;

Ore 17.00/20.00 Inizio Sfilata gruppi appiedati e carro dei Nanni;

Ore 17.00/20.00 Interventi istituzionali sul palco e presentazione dei gruppi appiedati, carri e Carristi;

Ore 21.00 Spettacolo di Cabaret “Quattro Gusti” Da Sicilia Cabaret;

Ore 22.30 Concerto Main Stage “RADIO TIME90”

Sabato 10 febbraio (Termini bassa, ticket di ingresso):

Ore 10.00 Apertura del Circuito di Termini Bassa

Ore 11.00 Radio Time on Stage

Ore 16.30 / 20.30 Arrivo dei Nanni e inizio Sfilata dei Carri Allegorici e Gruppi Appiedati;

Ore 17.00 / 20.30 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 21.00 Dj Set Cecilia Galyle;

Ore 22.00 Shade Showcase;

Ore 23.00 Dj Set Natalie Aarts – Soundlover

Domenica 11 febbraio (Termini bassa, ticket di ingresso):

Ore 10.00 Apertura del Circuito di Termini Bassa

Ore 11.00 Radio Time on Stage

Ore 16.30 / 21.00 Arrivo dei Nanni e inizio Sfilata dei Carri Allegorici e Gruppi Appiedati;

Ore 17.00 / 21.00 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 21.30 Cristiano Malgioglio in Concerto;

Ore 22.30 Dj Set Noche de Travesura;

Ore 24.00 / 02.00 DiscoCarnival sul Palco

Martedì 13 febbraio Termini alta, Piazza Duomo:

Ore 17.30/19.00 Inizio Sfilata gruppi appiedati e carro dei nanni;

Ore 17.30/19.00 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 19.30 Lettura del Testamento dalla scalinata del Comune;

Ore 21.30 Sasà Salvaggio;

Ore 23.00 Dj Set;

Ore 24.00 Spettacolo Pirotecnico

R.T.I. Dinamica – In occasione del Carnevale Termitano 2024, è con grande entusiasmo che presentiamo R.T.I. Dinamica, il concessionario ufficiale di questo storico evento. R.T.I. Dinamica rappresenta una Rete Temporanea di Imprese (RTI), un’aggregazione dinamica di quattro realtà imprenditoriali di spicco nel territorio di Termini Imerese.

Con un impegno congiunto verso l’innovazione e la valorizzazione delle tradizioni locali, queste aziende hanno unito le loro forze per dare vita ad un carnevale indimenticabile. Ogni impresa contribuisce con la propria unicità e competenza, garantendo un evento che sia non solo un festeggiamento, ma anche un momento di crescita culturale e sociale per la comunità.

R.T.I. Dinamica si distingue per il suo approccio olistico nell’organizzazione del Carnevale Termitano, curando ogni aspetto con attenzione ai dettagli e passione. Dall’allestimento delle strutture alla programmazione di eventi collaterali, ogni elemento è pensato per creare un’esperienza coinvolgente e memorabile per partecipanti di tutte le età.

La collaborazione tra le imprese della rete permette di combinare risorse, idee e competenze diverse, creando così un evento che non solo celebra la storica tradizione del carnevale, ma pone anche le basi per il suo futuro sviluppo e rinnovamento.

Il Carnevale Termitano – È una celebrazione vivace e ricca di storia, che si svolge ogni anno nella pittoresca città di Termini Imerese. Con le sue radici profondamente ancorate nella cultura e nelle tradizioni locali, questo evento rappresenta un momento di gioia e comunità per gli abitanti della città e per i numerosi visitatori che ogni anno affluiscono per partecipare.

Caratterizzato da sfilate di carri allegorici, maschere colorate e spettacoli di strada, il Carnevale Termitano offre un’esperienza unica, dove folklore e creatività si fondono per creare un’atmosfera magica. I carri, realizzati con professionalità e ingegnosità, dai maestri cartapestai locali rappresentano temi che spaziano dalla mitologia alla satira politica, riflettendo l’ingegno e l’umorismo della comunità locale.

Oltre alle tradizionali parate, il Carnevale offre una varietà di attività, tra cui concerti, giochi per bambini e degustazioni di specialità culinarie locali.

Il Carnevale Termitano è famoso per le sue tradizionali maschere, “u Nannu ca Nanna“, che rappresentano una parte fondamentale e iconica della festa. Queste maschere sono state create sul finire dell’Ottocento e sono di proprietà della famiglia La Rocca. Questi personaggi sono considerati mitici e rappresentano l’essenza stessa del carnevale della città di Termini Imerese.

