Progetto skate parità di genere

Girls Skate Club. Grande successo per l’edizione 2023 L’iniziativa FISR sulla parità di genere e lo skateboarding al femminile si conferma tra le più seguite dello scorso anno Cesena, Firenze, Palazzolo sull’Oglio e Roma le tappe del tour

Tempo di bilanci per il Girls Skate Club. E i bilanci del progetto 2023 promosso dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e da Italian Skateboarding Commission non possono che essere positivi. L’iniziativa itinerante dedicata alla parità di genere, alle donne e allo skateboarding al femminile, ha fatto registrare, durante lo scorso anno, numeri significativi in termini di partecipazione, iscrizioni ai corsi, con tantissimi followers e un grande seguito mediatico in ambito nazionale e regionale. 4 tappe e altrettante locations, come 4 sono state le città che a partire da marzo hanno ospitato il tour di eventi: Cesena, Firenze, Palazzolo sull’Oglio e Roma. Oltre 1000 partecipanti, più di 20 workshop, migliaia di visualizzazioni social e un numero di iscritti ai corsi di skateboarding sempre crescente durante tutta la stagione.

Era il terzo anno consecutivo per il Girls Skate Club. Progetto che per l’edizione 2023 ha avuto un supporto importantissimo, quello di Sport e Salute Spa e quello del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e da Italian Skateboarding Comission ha goduto anche del lavoro fondamentale delle scuole e delle società organizzatrici delle singole tappe. Un lavoro radicato nel territorio di appartenenza che ha portato risultati rilevanti per tutto il movimento skate e che ha messo in evidenza temi fondamentali come quello della gender equality e del women empowering, con l’obiettivo primario di incidere sul gap di genere nella pratica dell’attività fisica, facendo leva sullo sport come servizio alla persona.Una possibilità per tutte le donne di entrare nel “Club” e sentirsi parte di una grande comunità.

“Come coordinatrice del progetto il mio obiettivo principale sin dall’inizio era quello di dare un’opportunità alle ragazze che non si erano mai avvicinate allo skateboarding – ha detto Eva Niedzielska, responsabile federale e ideatrice GSC – e rendere la nostra disciplina più accessibile a tutti. Con questa iniziativa abbiamo dimostrato, grazie alla condivisione, al dialogo e allo sport, che è possibile colmare il gap di genere e far crescere l’interesse in modo esponenziale. Possiamo tutti far parte del “club”, creando una grande community. Lo sport abbatte le barriere sociali ed economiche. Credo che il messaggio lanciato è stato accolto e seguito”.

A recitare un ruolo importante nell’iniziativa sono state le quattro ASD coinvolte: ASD Skate School Cesena, ASD Fortezza Firenze, ASD Poison Wave Palazzolo sull’Oglio, ASD Enjoy More Roma. Le lezioni gratuite nelle rispettive Skate School erano indirizzate alle donne, ragazze e bambine di tutte le età e livelli. Si sono svolte ciclicamente da aprile ad ottobre 2023, per un totale di 2 ore settimanali, con un massimo di 15 partecipanti per corso. Hanno collaborato alle lezioni 12 maestri federali di skate, accompagnando le ragazze durante questa bellissima esperienza. La partecipazione di influenti figure del mondo social, di attiviste dei diritti LGBTQ, di isrtuttrici per atleti e sportivi con disabilità, di rappresentanti delle community e campionesse di skateboarding, hanno dato forza e un notevole impatto sociale a tutto il progetto.

“Lo skateboarding ha un grande appeal sulle ragazze e negli ultimi anni la scena femminile è cresciuta in maniera esponenziale – ha rimarcato Asia Lanzi, campionessa italiana, che ha rappresentato il nostro Paese alle Olimpiadi di Tokyo 2020 – Eventi come il Girls Skate Club rappresentano anche un ottimo momento per dare una spinta e per alzare il livello tecnico e individuare le nuove leve”.

Tra gli ospiti che hanno animato i meeting e i talk “Women in Skateboarding”: Cristina Fogazzi – influencer e imprenditrice alias @estetistacinica, Cathy La Torre – avvocatessa e attivista dei diritti LGBTQ alias @avvocathy, Asia Lanzi – campionessa italiana e atleta olimpica dello skate femminile, Giovanna Rinaudo – istruttrice di skate con disabilità, Cristina Marullo – istruttrice di skate e fondatrice della Pink Skate Crew, rappresentanti della community Longboard Skate Crew. Un progetto itinerante di grande valore e impatto sociale, reso possibile anche grazie alla collaborazione di Enti e Comuni coinvolti, come l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta e i Comuni diCesena, Firenze, Palazzolo sull’Oglio, Roma.

La strada è tracciata per il futuro del “Club”, nell’intento di portare la manifestazione in tante altre città, coinvolgendo sempre più associazioni e partecipanti, per aumentare il numero delle donne che praticano lo sport e per porre attenzione massima su temi fondamentali per la vita di tutti.

Le tappe e le sedi del GSC 2023:

12 marzo – Cesena

asd “Skate School Cesena”

101 Skatepark, via Montecatini 299, Cesena (FC)

21 maggio – Firenze

asd “Fortezza”

Campo di Marte Skatepark, viale Maratona, Firenze (FI)

15 luglio – Palazzolo sull’Oglio

asd “Poison Wave”

Wave Skatepark, via Gavazzino 9 B, Palazzolo sull’Oglio (BS)

30 settembre – Roma

asd “Enjoy More”

Bunker Skatepark, viale Kant 305, Roma (RM)

Seguici sul sito federale: https://www.fisr.it/

E su ITSB: http://www.italianskateboarding.org/

Com. Stam.