Siglato un protocollo di adesione alla Confederazione nazionale delle Imprese e dei Contribuenti Italiani da parte dell’Associazione TIAS – Turismo Itinerante Amico e Solidale, con sede nazionale a Palermo, “perché le finalità associative espresse nei rispettivi statuti, caratterizzano un agire sindacale in nome di ideali e valori comuni, soprattutto nei principi e nei propositi”.

Il protocollo è stato firmato dal presidente nazionale Confedercontribuenti, Carmelo Finocchiaro, e dal presidente TIAS, Ettore Minniti, per “la somiglianza di principi e propositi, sostanzialmente simili nel loro impianto culturale”.

L’Associazione TIAS – Turismo Itinerante Amico e Solidale è stata fondata il 15 febbraio 2020, da un gruppo di “amanti del turismo itinerante” che hanno in comune la promozione e lo sviluppo del territorio, in particolar modo del turismo in plein air caratterizzato dall’utilizzo di camper, autocaravan, carrelli tenda, ciclo-moto tour, auto d’epoca, 4×4 e altro ancora.

“La nostra associazione –ha spiegato il presidente Minniti, in occasione della stipula del protocollo- si prefigge di collaborare nel campo del turismo itinerante fornendo, in base alle proprie conoscenze e possibilità, non solo ospitalità e sostegno, ma anche assistenza e ogni altra forma di collaborazione a tutti coloro che ne fanno richiesta attraverso l’associazione. Tra i nostri scopi vi è anche quello di valorizzare il patrimonio storico, culturale e patrimoniale del nostro Paese, comprese le aree montane, lacuali, marine e agresti-rurali, mettendoci a disposizione per visite guidate e l’organizzazione di gite, viaggi, escursioni e tour culturali. Svolgiamo anche opera di sensibilizzazione –aggiunge e conclude Ettore Minniti- affinché gli enti locali (regioni, città metropolitane, comuni) comprendano che questa forma di turismo è sempre in crescita e necessita di più attenzione, in quanto può portare diversi vantaggi alla collettività, anche attraverso eventi fieristici e un’adeguata promozione del settore”.

