Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni. Italia in evidenza: terza e decima in qualifica

E’ in corso di svolgimento a Kramolin, in Repubblica Ceca, il Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni. La pista, che si trova a 200 km a sud est di Praga, oggi è stata teatro delle qualifiche del Trofeo e ha visto le formazioni della Maglia Azzurra autrici di prestazioni positive.

Quadcross – Sui 1620 metri dal fondo duro del tracciato ceco, nella prima manche di qualifica è sceso in pista Simone Mastronardi: l’azzurro ha concluso i 14 giri di gara in nona posizione dimostrando velocità e determinazione nonostante alcuni problemi. Molto positiva la prestazione del giovane 20enne Nicolò Roagna, capace di terminare al terzo posto la heat del Gruppo B. Il piemontese si è classificato tra i migliori così come ha fatto Patrick Turrini nella terza ed ultima gara: anche lui ha chiuso la top 3 dimostrando l’alto livello della squadra azzurra. L’Italia ha concluso le qualifiche al terzo posto con 6 punti, alle spalle di Stati Uniti (2) e Belgio (5).

Sidecarcross – Ottimi riscontri anche nella disciplina delle tre ruote, considerando la prima esperienza internazionale da parte di due equipaggi azzurri su tre. L’equipaggio composto da Federico e Filippo Fiorini ha corso una manche in rimonta, risalendo dall’ultimo al nono posto. La seconda heat ha visto Leonardo Regoli e Francesco Liviani concludere in tredicesima piazza mentre Ivo e Ivan Lasagna, squadra già esperta di competizioni europee ed internazionali, si è messa in evidenza chiudendo ottava. Nel corso della manche aveva agguantato la quinta posizione, ma è stata rallentata da un problema al cambio. La Maglia Azzurra si è classificata 10° nelle qualifiche, a soli due punti dalla top 8.

Di seguito gli orari delle gare dei quad in programma domani: 10.40, 12.40, 15.25. I Sidecar scenderanno in pista alle: 11.40, 14.30, 16.25.

Nicola Montalbini, Commissario Tecnico Quadcross: “Abbiamo ottenuto un ottimo risultato. I ragazzi si sono messi in mostra in ogni fase della giornata e sono riusciti a inserirsi nella top3. Roagna era al suo debutto in questa manifestazione, Turrini ha confermato il suo valore come Mastronardi, che si è ben difeso nonostante alcune difficoltà. Domani in gara daremo il massimo, siamo consapevoli delle nostre forze e di poter ben figurare”.

Ivo Lasagna, Commissario Tecnico Sidecarcross: “Siamo soddisfatti della decima posizione. Gli equipaggi Fiorini – Fiorini e Regoli – Liviani non avevano esperienza internazionale ma nonostante ciò non si sono lasciati intimidire e hanno ben figurato in questa nuova veste di piloti della Maglia Azzurra. Io e mio fratello siamo partiti bene ma, una volta al quinto posto, abbiamo avuto dei problemi al cambio e ci siamo dovuti accontentare dell’ottava posizione. Per domani sono fiducioso, a mio avviso potremo confermare le buone prestazioni viste oggi”.

