Quasi 17mila visitatori in circa tre mesi per “Van Gogh Multimedia & Friends” a Palazzo Bonocore di Palermo

Sono finora quasi 17mila i visitatori, di “Van Gogh Multimedia & Friends”, la grande mostra sulla vita e sulle opere del pittore più amato di tutti i tempi, presente nei saloni di Palazzo Bonocore in piazza Pretoria, a Palermo, ideata e realizzata da Navigare srl e curata dalla professoressa Giovanna Strano, che ha studiato e condotto a lungo ricerche sui luoghi del grande maestro, e da Maria Rosso.

La mostra multimediale, in italiano ed inglese, una full immersion tra musica e colori, prende in esame, attraverso proiezioni in diversi monitor, la vita e le opere del maestro, con la visione in video di molti dipinti e disegni realizzati nel corso della sua esistenza, completata con informazioni sempre in italiano e inglese, dei periodi artistici vissuti da Van Gogh negli ultimi 10 anni della sua vita. Un percorso che, tra schermi e totem, consente di approfondire la straordinaria

attività creativa di quello che è universalmente riconosciuto come il maggiore artista di tutti i tempi. “E’ una mostra ‘impossibile’, che riproduce digitalmente tutta la forza provocativa di Vincent Van Gogh e la sua arte che lo rende il genio che conosciamo – spiega l’ideatore e promotore Salvatore Lacagnina -. Stiamo avendo moltissime scuole con la presenza di tanti studenti e insegnanti interessati a conoscere il grande maestro visto appunto dal digitale. La scelta di presentare l’arte tramite l’utilizzo di tecnologie multimediali avanzate permette di amplificarne la forza comunicativa, impiegando contemporaneamente diversi canali trasmissivi, quello visivo delle immagini, uditivo dei suoni e della musica, sensoriale degli oggetti e degli ambienti ricostruiti. Il visitatore –sottolinea Lacagnina – è immerso in un percorso avvolgente, trasportato in un viaggio virtuale alla scoperta del pittore, dell’artista, dell’uomo Van Gogh. Facciamo rivivere la vita e le opere del grande maestro olandese in chiave diversa, attraverso immagini e percorsi multimediali in grado di catalizzare l’attenzione dei visitatori che rimangono incantanti dalla performance visiva delle opere di Van Gogh”.

La mostra ha il patrocinio dell’assessorato Beni culturali della Regione Siciliana, del comune di Palermo, dell’Arcidiocesi di Palermo e dell’Università degli studi di Palermo

ORARI NATALIZI: 24 dicembre – dalle 9,30 alle 18,30; 25 dicembre dalle 15 alle 21; 26 dicembre dalle 9,30 alle 21; 31 dicembre dalle 9,30 alle 18,30; 1 gennaio dalle 10,30 alle 21; 6 gennaio dalle 9,30 ore 21. N.B. L’ultimo ingresso è sempre un’ora prima della chiusura. Per chi acquista al bookshop articoli fino a € 25,00 avrà uno sconto del 30% si possono regalare anche articoli personalizzati Van Gogh ed è possibile acquistare in promozione biglietti della mostra da donare. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 23 gennaio.

Mostra Van Gogh Multimedia & friends 25 settembre 2021 – 20 febbraio 2022

Palazzo Bonocore, piazza Pretoria 2 – Palermo

Produzione: Navigare Srl

Biglietteria: tel. 3711704794

Prenotazioni visite guidate e laboratori: tel. 3518403634 – tel. 3336095192

Prezzi biglietti €12 intero, €10 ridotto tutti i giorni giovani fino a 14 anni, over 65, universitari e convenzioni, €15 biglietto open, € 5 scuole, ingresso gratuito bambini fino a 5 anni

email: segreteria@navigare.com

Com. Stam.