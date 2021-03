In attesa della quarta fase che la porterà a diventare una vera e propria Web Radio, Radio GAMeC trova casa su Clubhouse e diventa un Club.

Il progetto – nato nel 2020 in piena emergenza sanitaria e riconosciuto dall’UNESCO come una delle migliori iniziative museali al mondo durante il lockdown – prosegue la sua avventura sperimentandosi su una nuova piattaforma social.

Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 09.00, Lorenzo Giusti e Lara Facco conversano di arte insieme a numerose personalità del mondo della cultura, in una dimensione partecipativa e di condivisione.

Lorenza Baroncelli, Leonardo Bigazzi, Sarah Cosulich, Steven Forti, Ilaria Gianni, Maria Grazia Mattei, Stefano Montefiori, Marco Sammicheli, Valentina Tanni e Michele Trimarchi gli speaker che li affiancheranno nella quinta settimana di palinsesto.

Bergamo – Quarta settimana per Radio GAMeC on Clubhouse, il nuovo esperimento di Radio GAMeC in attesa della quarta fase che la porterà a diventare presto una vera e propria Web Radio.

Radio GAMeC – nata durante l’emergenza sanitaria sui canali social del museo e riconosciuta dall’UNESCO come una delle migliori iniziative museali al mondo concepite durante il lockdown – dopo 66 appuntamenti in diretta Instagram, il successo delle 5 serate di Radio GAMeC Real Live e le 16 puntate itineranti a bordo del camper di Radio GAMeC PopUp insieme a Radio Popolare, è ora approdata sulla nuova piattaforma social, diventando da oggi un Club.

Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 09.00, Lorenzo Giusti e Lara Facco invitano numerose personalità del mondo dell’arte e della cultura a conversare apertamente e in modo partecipativo su tematiche attuali in una striscia quotidiana di 30 minuti.

Radio GAMeC torna quindi al formato delle origini: un appuntamento quotidiano per condividere testimonianze e ragionare insieme sul momento che stiamo attraversando ormai da un anno e sulle trasformazioni che ci impone. Un modo per fare muovere il pensiero e continuare a respirare cultura, nonostante le tante limitazioni, per raccontare la complessità del mondo dell’arte in questo presente e immaginare un futuro tutto da costruire. Una finestra aperta alla partecipazione e al confronto, come nella natura di Clubhouse.

Lunedì 15 marzo i due moderatori parleranno con Michele Trimarchi, Professore universitario ed economista della cultura, del futuro del mondo della cultura alla luce delle nuove restrizioni e del protrarsi delle chiusure di musei, teatri e cinema.

Martedì 16 marzo si parlerà di prospettive europee, Francia, Spagna e Italia vista dall’Europa con Steven Forti, Professore di Storia Contemporanea presso l’Universitat Autònoma de Barcelona e ricercatore presso l’Instituto de Historia Contemporanea dell’Universidade Nova de Lisboa, e Stefano Montefiori, giornalista, corrispondente del Corriere della Sera a Parigi.

Con Lorenza Baroncelli, Direttore artistico alla Triennale di Milano, Sarah Cosulich, Direttore artistico della Quadriennale di Roma, e Marco Sammicheli, curatore per il settore design, moda e artigianato di Triennale Milano e Sovrintendente al Museo del Design Italiano, mercoledì 17 marzo si parlerà delle grandi esposizioni a un secolo dalla loro nascita.

Giovedì 18 marzo Leonardo Bigazzi, curatore de Lo Schermo dell’Arte e della Fondazione In Between Art Film, e Ilaria Gianni, curatrice indipendente e scrittrice, parleranno di modelli di promozione dell’arte emergente in Italia.

La settimana si concluderà venerdì 19 marzo con un appuntamento dedicato al rapporto tra arte, cultura e digitale, in conversazione con Maria Grazia Mattei, giornalista, critica d’arte e fondatrice di MEET, centro internazionale per la cultura digitale, e Valentina Tanni, storica dell’arte, curatrice e docente esperta del rapporto tra arte e tecnologia.

