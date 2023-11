RAIA – “SOLO PER TE” BALLAD RICCA DI ENERGIA

di Antonina Imboccari

Raia, cantautore e polistrumentista, torna con il singolo “Solo per te” in uscita venerdì 1° dicembre 2023 in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Raia con la sua voce calda ed avvolgente riesce con il brano “Solo per te” a toccare luoghi profondi dell’anima.

“Solo per te” è una ballad pop dove l’amore e la protezione per la persona amata vengono messi in primo piano – racconta Raia. Elemento principale di questo brano è l’energia in continuo crescendo dall’inizio alla fine.

Pasquale Raia nasce a Scafati in provincia di Salerno il 4 gennaio 1996. Inizia a studiare pianoforte e canto all’età di 12 anni, seguendo le orme della madre.

Nel 2017 frequenta un corso di musical di 3 anni a Roma con i docenti Marco Manca, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone. Contemporaneamente si iscrive al conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno dove consegue la laurea magistrale in canto pop (nel 2021) e incomincia a farsi spazio nel panorama musicale Campano.

Dal 2019 si dedica completamente alla musica live, alla scrittura dei suoi brani per inseguire così il suo più grande sogno: firmare il primo contratto discografico.

Nel 2022 Raia è stato l’opening-act dei due importanti appuntamenti conclusivi de “LA MIA VOCE TOUR 2022” di Fabrizio Moro: il 18 dicembre al Mediolanum Forum di ASSAGO (Milano) e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di ROMA.

Nello stesso anno Raia ha pubblicato con l’etichetta Mind the Gap i singoli: “Cerchio Perfetto”, “Cosa siamo Per Davvero”, in radio e su tutte le piattaforme digitali (Mind the Gap/Ada Music).

Nel 2023 sono usciti, sempre per Mind The Gap, in digitale e in radio i brani “Pezzo Poetico” e “Ora”.

Raia attualmente è in tour ed impegnato a realizzare il suo album.

Social: @_raia__@mindthegap_publishing

Ascolta qui “Solo per te”