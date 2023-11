Rassegna Biennale di Fiber Art – III edizione A cura di Maria Giuseppina Caldarola e Pierfrancesco Caprio Coordinamento Associazione Officina d’Arte e Tessuti

Inaugurazione sabato 18 novembre 2023 ore 11.00 | Complesso monumentale S. Nicolò – Spoleto sabato 18 novembre ore 18.00 | CAOS Centro Arti ex-Opificio Sir- Terni Concerto inaugurale domenica 19 novembre 2023 ore 11.30 Sala Pegasus – Spoleto

18 novembre 2023 – 20 dicembre 2023 Complesso monumentale di S. Nicolò – Spoleto

18 novembre 2023 – 28 gennaio 2024 Caos – Centro Arti ex-Opificio Siri – Terni

Giunta alla sua terza edizione, torna la Biennale di Fiber Art, a Spoleto dal 18 novembre al 20 dicembre 2023 nel Complesso monumentale di S. Nicolò e a Terni dal 18 novembre 2023 al 28 gennaio 2024 negli spazi di CAOS – Centro Arti ex Opificio Siri.

Inizialmente promossa dalla galleria OAT di Spoleto e attualmente dall’Associazione Officina d’Arte e Tessuti di Spoleto, la manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Spoleto, del Comune di Terni e del CAOS, nonché di un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

Il tema fondante della Biennale è l’arte che si confronta nel/con il sociale e da qui il titolo, Percorsi creativi nel sociale. Come scrive in catalogo uno dei curatori: «Si è voluto fare questo riferimento perché il sociale non è un concetto astratto, ma una necessità per l’arte. L’arte non ha come obiettivo specifico quello di cambiare il sociale, come teorizzato a metà degli Anni ‘80, ma di vivere nel sociale. Il sociale è un insieme. Connessioni e relazioni incrociate che non possono essere organizzate in un ordine gerarchico, ma come se esplodessero in molte direzioni. Un sistema profondo, ricco e ampio, con i suoi temi e mezzi tecnici, che consente di visualizzare i collegamenti e le trasformazioni del mondo sotto i nostri occhi. È un compito dell’arte decifrare l’attuale complessità sociale. Dove si generano timori, paure, insicurezze….».

Oltre la tematica generale, nel bando dedicato alle Accademie di Belle Arti italiane si è sollecitata l’attenzione nei confronti dei 17 Obiettivi ONU per lo Sviluppo sostenibile – Agenda 2030.

Alla terza edizione della Biennale parteciperanno artisti già da tempo attivi nella scena culturale: Silvia Beccaria, Teodolinda Caorlin, Loretta Cappanera, Silvia Giani, Andrea Guerra, Maria Christina Hamel, Giancarlo Lepore, Ilaria Margutti, Lydia Predominato, Manuela Toselli, Bahar Hamzehpour; in mostra anche una selezione di opere tessili provenienti dalla prima e seconda edizione del Progetto Mustras ideato dall’AssociazioneAbbiculturadi Belvì (NU).

Per inaugurare uno specifico focus sulle Regioni quest’anno è stata scelta la Sardegna, per ricordare i dieci anni trascorsi dalla morte dell’artista Maria Lai avvenuta nel 2013: in esposizione le opere di Pietrina Atzori, Nietta Condemi De Felice, Maria Grazia Medda, Annamaria Scanu.

In collaborazione con il CAOS di Ternie con direttore artistico e scientifico Pasquale Fameli dell’AlmaMater Studiorum di Bologna, proprio gli spazi del CAOSospiteranno un approfondimento di due artiste, Enrica Borghi e Cristina Mariani, sul tema “Generazione-Rigenerazione” (in riferimento al tema dell’economia circolare) ed una personale di Laura Patacchia dal titolo “Spillifera”, entrambi a cura di Pasquale Fameli. Sempre al Caos sarà visitabile “Ricordando Maria Lai“, una mostra di opere di fiber art realizzate dagli allievi del Liceo Artistico “Orneore Metelli” di Terni. Infatti Silvia Giani ha ideato e proposto al liceo un progetto volto a ricordare Maria Lai: gli studenti, con il coordinamento della professoressa Maria Laura Moroni, hanno seguito opere ispirate a “Legarsi alla montagna” della stessa artista.





In mostra anche numerose opere provenienti dalle Accademie di Belle Arti Italiane, grazie ad un bando lanciato negli scorsi mesi sul tema “Vestire il corpo”. A questo tema si collega anche l’installazione “Magister” di Cristiano Carciani, Direttore dell’Amsterdam Fashion Academy.

Tra le diverse opere anche una selezione della sesta edizione della Biennale del Libro d’artista, dedicata in particolare ai giovani delle Accademie e Licei artistici e promossa dall’Associazione DARS (Donne, Arte, Ricerca, Sperimentazione) di Udine; altre provenienti dal Premio Valcellina e Feltrosa, la manifestazione dei Maestri e Maestre Feltrai/e promossa da Le Arti tessili di Maniago (UD).

Durante la Biennale sarà dedicato anche uno spazio alla musica, in particolare al rapporto tra musica moderna e contemporanea ed arti figurative. È previsto, infatti, nella Sala Pegasus un concerto di apertura della mostra con la presenza dei musicisti Lucia Sorci e Rocco Parisi che eseguiranno brani di Milhaud e Honegger e di altri compositori italiani viventi (è gradita la prenotazione).

INFO





RASSEGNA BIENNALE DI FIBER ART – III edizione

A cura di Maria Giuseppina Caldarola e Pierfrancesco Caprio

Coordinamento Associazione Officina d’Arte e Tessuti

Inaugurazione

sabato 18 novembre 2023 ore 11.00 | Complesso monumentale S. Nicolò – Spoleto

sabato 18 novembre ore 18.00 | CAOS Centro Arti ex-Opificio Sir- Terni

Concerto inaugurale

domenica 19 novembre 2023 ore 11.30 Sala Pegasus – Spoleto

18 novembre 2023 – 20 dicembre 2023

Complesso monumentale di S. Nicolò – Spoleto

Orari: da venerdì a domenica 10.00-13 / 14.30-18.00.

18 novembre 2023 – 28 gennaio 2024

Caos – Centro Arti ex-Opificio Siri – Terni

Orari: da giovedì a domenica 10.00-13.00 / 17.00-20.00

Il concerto

domenica 19 novembre 2023 ore 11.00 (gradita la prenotazione)

Sala Pegasus, Piazza Bovio – Spoleto

“Il Novecento e la contemporaneità fra Europa e America Latina”

Musiche di D. Milhaud, A. Honegger, M. Mangani, L. Lugli, V. Correnti, C. Pedini, R. Cognazzo, C. Guastavino, A. Marquez

Musicisti: Rocco Parisi, clarinetto in si bemolle e clarinetto basso

Lucia Sorci, pianoforte

(In ricordo di Pierfrancesco Caprio)





Attività didattiche

Venerdì 24 novembre ore 18: visita alla mostra a cura di Sistema Museo, nell’ambito di “Mezz’ora dopo la chiusura”

Domenica 26 novembre ore 15.30: Famiglie ad arte, visita ed attività di laboratorio per bambini

Sabato 9 dicembre ore 16.30: Incontro con l’artista, alla presenza di Anna Onesti

Ideazione e Coordinamento Maria Giuseppina Caldarola, Pierfrancesco Caprio

Organizzazione Associazione Culturale Officina d’Arte e Tessuti

Allestimento Pierfrancesco Caprio in collaborazione con Gianluca Murasecchi

Media partner ARTEMORBIDA – Textile art Magazine

Ufficio stampa Roberta Melasecca



Gli Artisti

Collettiva: Silvia Beccaria, Teodolinda Caorlin, Loretta Cappanera, Silvia Giani, Andrea Guerra, Maria Cristina Hamel, Giancarlo Lepore, Bahar Hamzehpour, Ilaria Margutti, Lydia Predominato, Manuela Toselli

Sardegna artiste: Pietrina Atzori, Nietta Condemi, Maria Grazia Medda, Annacarla Scanu

CAOS: Enrica Borghi, Cristina Mariani, Laura Patacchia

Accademie (docenti, studenti, ex studenti):

Bologna: Luo Chengyue, Marina Esposito

Brera: Ada Ghinato (docente), Barborini-Fasola, Irene Decima, Jiling Kao

Catania: Martina Minauda, Mirko Puliatti, Maria Troina

Foggia: Laura Scaringi (docente), Collettivo Rapsovive, De Filippo, Fiorenzo Ferreri, G. Pia Galante

Lecce: Lucia Ghionna (docente), Antonia Falcione, Matilde Stigliano, Lamonica-Price, Lorena Temperanza

Macerata: Benedetta Felci, Leonardo Sassi

Napoli: Angela Vinciguerra e Maria Tirotta (docenti), Martina D’Angelo, Maria D’Apuzzo, Adelaide Schioppa

Perugia: Barbara Stievano

Reggio Calabria: Nadia Riotto

Roma: Gianluca Murasecchi (docente), Susanna Bagdzinska, Gaetana Pitarresi, Ainda Fabbricin-diana, Andrea Grebla

Torino: Ornella Rovera (docente), Arianna Ingrascì, Chen Yurong

Urbino: Rebeka Bagò

Venezia: Elena Armellini (docente), Susanna Pessotto, Giulia Preto, Benedetta Rancan, Elena Zattin

Artiste DARS: Barbara Girardi, Renza Moreale

Selezione Libri d’Artista DARS: ACCADEMIA di BELLE ARTI LECCE: Grazia Tagliente (docente), Lisa Dell’Aglio, Elena Franchini

FACOLTÀ DI BELLE ARTI – UNIVERSITÀ COMPLUTENSE DI MADRID: Moreno Aguilar e Angela Cabrera Molina (docenti), Lisa Anzellini, Cristina Maestro Quesada

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO: Francesca Genna (docente), Gloria Agnello, Martina Carollo

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA: Andrea Aiello, Yasamin Marzooghfarhani, Korshid Pouyan

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA: Costanza Lettieri, Romana Spuri, Alessandro Tecorvi

DARS Sezione giovanissimi:

Liceo artistico Spoleto: Celeste Rindi

Liceo artistico ello di Udine: Aurora Maiurano, Elia Sponton

Liceo EPI di Lisbona: Jessica Dos Santos Duraes

Progetto Mustras – Associazione Abbicultura: Fabrizio Felici, Giorgios Papaevangelious, Marco Loi, Piero Angelo Orecchioni.

