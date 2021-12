Restrizioni anticovid. Nuova Ordinanza sindacale impone divieti per ridurre le occasioni di contagio

MARSALA. A seguito di una recente videoconferenza con altri sindaci della provincia, coordinata dalla Prefettura di Trapani, è stata condivida l’introduzione di misure restrittive in occasione della fine dell’anno.

Il sindaco Massimo Grillo ha così emanato un’Ordinanza che, dalle ore 20 di stasera e per l’intera giornata del 1° Gennaio 2022 (Capodanno), impone alcuni divieti. “Sono misure gravi ma necessarie, afferma il sindaco Grillo, dettate del crescente e costante numero di contagi anche nella nostra città. Tutti, ancora una volta, siamo chiamati ad un alto senso di responsabilità e, pertanto, vi invito alla massima attenzione e ad adottare le precauzioni che l’emergenza sanitaria richiede”. Queste le misure anticovid:

– divieto, in tutto il territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi di artificio, mortaretti, petardi, bombette e similari;

– divieto stazionamento pedonale, al fine di evitare assembramenti, nei seguenti luoghi di aggregazione della città: Via XI Maggio, Piazza della Repubblica, Via L.A. Correale, Via Cammareri Scurti (tratto compreso tra le vie XI Maggio e Garaffa), Piazza Purgatorio, Largo San Girolamo, Via Vaccari, Via M. Rapisardi, Largo Dittatura Garibaldina, Via Fici, Via Frazzitta, Via A. D’Anna, Via Curatolo Taddei, Via G. Garibaldi, Via della Gancia, Via C. Isgrò, Via Abele Damiani, Piazza Matteotti, Piazza Mameli, Piazza Pizzo, Piazza del Popolo, Piazza Piemonte e Lombardo, Piazza Carmine, Piazza della Vittoria e Piazza Fiera Strasatti, così come indicati nel citato provvedimento sindacale.

In linea con le restrizioni anticovid, l’Amministrazione Grillo ha intanto sospeso tutti gli spettacoli teatrali organizzati dal Comune.

Com. Stam.