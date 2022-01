Rifiuti covid a Marsala. La raccolta sarà assicurata dall’attuale gestore del servizio, senza aggravio per il bilancio comunale

La raccolta dei rifiuti delle “utenze covid” a Marsala sarà assicurata dall’attuale gestore del servizio, la società “Formula Ambiente”.

L’Amministrazione Grillo, preso atto della relazione del dirigente del settore Infrastrutture e Servizi, avvia quindi a soluzione un problema che – alla luce dell’acuirsi della pandemia – registra tuttora numerose criticità, tra l’altro comuni in tutta la Sicilia così come denunciato dalla stessa Anci. “Senza assolutamente gravare sul Bilancio comunale ne, tanto meno, sulla Tari – afferma l’assessore Michele Milazzo – anticiperemo le risorse per andare incontro ai cittadini contagiati, ritirando a domicilio i rifiuti covid”. Un servizio che, in via ordinaria, è di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale ma che – come la stessa Asp Trapani ha motivato – non può provvedervi. In merito, è pure intervenuta un’Ordinanza del Presidente della Regione che – ricorrendo l’impossibilità delle ‘Asp – ha attribuito il compito della raccolta ai Comuni. La Giunta Grillo, pertanto, ha impegnato la somma di 270 mila euro – che restano comunque a carico dell’Asp e che saranno successivamente rimborsati – per rafforzare il servizio di raccolta rifiuti covid, evitando al contempo ripercussioni negative sulla quotidiana raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati.

Com. Stam.