Riposto, presentato il Cartellone di Natale. Domani sera l’accensione dell’albero in piazza San Pietro. Vasta: “Priorità a bambini e famiglie”

L’accensione dell’albero di Natale, in piazza San Pietro, previsto domani sera, alle ore 19.30, come da tradizione, aprirà il cartellone di eventi organizzato in occasione delle festività natalizie dal Comune di Riposto, con il patrocinio dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e dell’Assemblea Regionale Siciliana e in collaborazione con la Pro Loco di Riposto, con l’associazione ‘Officina Solidale’ e con il Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e di Macchina.

Ieri sera la rassegna ‘Natale a Riposto’ è stata presentata nel Salone municipale del Palazzo di città alla presenza, tra gli altri, del sindaco Davide Vasta, dell’assessore agli Eventi Davide Palermo, dell’assessore al Turismo Carmelo D’Urso, degli assessori Valerio Cucè e Biagio Daidone, del capo della segreteria politica del presidente dell’Ars Alberto Cardillo, del presidente della Pro Loco di Riposto Nello Scalone e del presidente dell’associazione Officina Solidale Placido Laudani.

Tra gli appuntamenti di rilievo in programma: domenica 17 dicembre nel centro storico la 18ª edizione del Palio delle Botti di Eustachio; il 21 dicembre, dalle ore 17, il trenino di Natale con partenza da Piazza San Pietro, giro in centro storico e arrivo direttamente nella Casa di Babbo Natale, in piazza del Commercio, per la consegna della letterina; il 22 dicembre, sempre dalle ore 17, tornerà il trenino tra le vie della città e la sera, a partire dalle ore 19, sotto i portici del Palazzo di città, in scena Christmas Wine, con degustazione di vini del territorio e dj set in collaborazione con l’associazione Strade del Vino dell’Etna; il 24 dicembre, per la Vigilia, gli zampognari dalle ore 18 allieteranno il centro storico e dalle 19, in piazza San Pietro, una diretta sui social, grazie alla collaborazione con Giesse Produzioni, consentirà di fare gli auguri anche a chi si trova più lontano. Alle ore 19.30, poi, l’attesa accensione dello Zucco di Natale; il 26 dicembre in piazza San Pietro doppio appuntamento a partire dalle ore 20.30 andrà in scena il Concerto di Santo Stefano, con l’accademia musica MAD e l’esilarante comico e cabarettista di Zelig Giovanni Cacioppo; il 1° gennaio, in piazza San Pietro, alle ore 19, il sindaco e l’intera amministrazione comunale brinderanno insieme a tutta la cittadinanza al nuovo anno, in attesa del Concerto di Capodanno con Colapesce in programma alle ore 19.30 nella Basilica di San Pietro; il 6 gennaio, alle ore 10, l’arrivo della Befana al Luna Park Vintage, con la riscoperta dei giochi di un tempo, in piazza della Vittoria, chiuderà le festività.

“Abbiamo dato priorità all’aspetto sociale del Natale e quindi ai momenti dedicati ai bambini e alle famiglie – dichiara il sindaco Davide Vasta – Ma nella rassegna abbiamo dato centralità anche alla riscoperta delle tradizioni, senza dimenticare la solidarietà. I bambini che vorranno donare un proprio giocattolo ad un bimbo meno fortunato di loro potranno portarlo alla Pro Loco di Riposto e poi noi ci occuperemo di distribuirli, insieme alle associazioni del territorio. Un gesto che renderà felici tanti bambini. Domani sera, intanto, vi aspettiamo numerosi in piazza San Pietro per l’accensione dell’albero di Natale. Colgo l’occasione – conclude il primo cittadino – per ringraziare l’associazione Officina Solidale che ha donato ben cinque alberi di Natale grazie ai quali, oltre al centro storico, illumineremo anche le frazioni e alcuni quartieri della città”.

