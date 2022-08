Riqualificazione piazza Chiesa Madre e Parco degli Ulivi

Pochi interventi risolutivi, e dai costi contenuti, potrebbero servire a riqualificare definitivamente piazza Chiesa Madre e il parco degli Ulivi, due importanti punti di socializzazione rispettivamente nel quartiere di San Giovanni Galermo e di Tratteto Nord.

“In questo momento- afferma il presidente del IV municipio di Catania Erio Buceti- il nostro territorio è interessato da alcuni cantieri assolutamente strategici per la vivibilità di questa parte della città. Il nostro obiettivo è quello di non fermarci ora ma, al contrario, moltiplicare gli sforzi, insieme all’amministrazione comunale, per garantire gli interventi che comitati, associazioni, parrocchie e semplici cittadini ci chiedono da tempo. Tutte le precedenti attività sono state portate avanti di concerto con l’assessore Sergio Parisi che desidero ringraziare personalmente per l’attività prestata in modo certosino e perché ha sempre tenuto in considerazione le esigenze del IV municipio”. Valutazioni e studi che oggi si concentrano soprattutto in piazza Chiesa Madre e nel Parco degli Ulivi. Aree che potrebbero tornare a nuova vita con l’impiego dei fondi europei. “La strada tracciata è questa e va battuta nei modi e nei tempi adeguati, sempre congiuntamente e in piena sinergia con l’assessore Sergio Parsi- prosegue Buceti- in ballo non c’è solo la questione legata al decoro del territorio, ma molto di più. Insieme a piazza Montana e piazza Ausiliatrice, i cui lavori cominceranno a breve, si vuole scommettere su una grossa fetta del progetto di rivalutazione e vivibilità del territorio”.

Il presidente del IV municipio Catania Erio Buceti

