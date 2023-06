Risultati prestigiosi dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Trial a Sefro

Il Comune di Sefro, località situata nella Provincia di Macerata, ha ospitato il round inaugurale dell’Europeo Trial (FIM Europe Trial European Championship) registrando l’adesione di tutte le trialiste ed i trialisti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI.

Gli 11 giovani atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno onorato la prova italiana prevista dal calendario continentale con la loro presenza e, non da meno, con risultati di rilievo conseguiti nelle due giornate di gara svoltesi sabato 3 e domenica 4 giugno.

Nella Junior Cup due Pata Talenti Azzurri FMI hanno monopolizzato le prime due posizioni con Giacomo Brunisso (Beta – Moto Club Gaerne) vincitore di entrambe le giornate e Mirko Pedretti (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Milano) che ha concluso due volte secondo. Nella medesima graduatoria Alessandro Amè (TRRS – A.M.C. Gentlemen’s) ha invece ottenuto un sedicesimo ed un ventitreesimo posto. Doppietta anche a firma della Campionessa italiana Trial 2021-2022 e terza classificata del Mondiale TrialGP Women 2022 Andrea Sofia Rabino (Beta – A.M.C. Gentlemen’s), primatista della graduatoria Women Championship dove Alessia Bacchetta (GASGAS – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Milano) ha ottenuto un sesto ed un settimo posto.

I Pata Talenti Azzurri FMI sono stati inoltre grandi protagonisti della Youth International, sabato monopolizzando il podio con, nell’ordine, Edio Poncia (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Milano), Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) e Lapo Farolfi (GASGAS – Associazione Motociclistica Perla del Tirreno) ai primi tre posti e William Franzoni (GASGAS – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Milano) classificatosi ottavo. L’indomani i giovani trialisti coinvolti nel progetto hanno concluso dalla seconda alla quinta posizione rispettivamente con Mazzola, Poncia, Farolfi e Franzoni.

Nella classifica Youth Championship si è messo in mostra con un quarto ed un quinto posto Marco Turco (GASGAS – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Milano), mentre Etienne Giacuzzo (GASGAS – Polisportiva Pollein) ha archiviato questa tappa italiana dell’Europeo Trial classificandosi ottavo e quarto nelle due giornate.

Fabio Lenzi, Direttore Tecnico Trial FMI: “Con nostro grande piacere tutte le trialiste ed i trialisti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri hanno partecipato alla prova di Sefro del campionato europeo. Nel caso di Giacomo Brunisso, Marco Turco, Etienne Giacuzzo ed Alessia Bacchetta proprio perché come impegno è prevista la loro presenza a tutti i round previsti dal calendario, mentre gli altri hanno partecipato sia per onorare la prova italiana del campionato europeo, sia per allenarsi in previsione dei prossimi appuntamenti del campionato del mondo. Nel complesso tutti i Talenti Azzurri sono andati bene e siamo ovviamente molto soddisfatti delle vittorie di Andrea Sofia Rabino e di Giacomo Brunisso, così come del doppio secondo posto di Mirko Pedretti, il quale ha corso con la 125 per allenarsi in vista delle prossime prove del mondiale. Siamo inoltre molto contenti dei risultati dei nostri piloti impegnati nella Youth International, ovvero Edio Poncia, Fabio Mazzola, Lapo Farolfi e William Franzoni. Come si è visto dai punteggi è stata una gara dura, con un terreno impegnativo reso pesante dalle piogge dei giorni precedenti e delle due giornate di gara. Ciononostante tutti i nostri piloti hanno reagito con grinta e determinazione, lottando zona dopo zona, maturando contestualmente un’esperienza formativa per il futuro. Da rimarcare inoltre l’ottimo spirito di gruppo mostrato soprattutto da parte dei quattro ragazzi al via della Youth International, i quali tra di loro, insieme ai rispettivi genitori ed al Tecnico FMI Bruno Luppi, si sono aiutati reciprocamente, mostrando uno spirito di squadra che incarna a pieno quelli che sono i valori del progetto Talenti Azzurri“.

Diversi Pata Talenti Azzurri FMI del Trial saranno impegnati questo fine settimana a Baldasserona per il Gran Premio di San Marino del Mondiale Trial riservato alle classi TrialGP, Trial2 e Trial3.

L’elenco delle trialiste e dei trialisti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Com. Stam. FMI