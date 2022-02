Road to Super Bowl: DAZN si prepara all’evento dell’anno con nuovi contenuti originali

Dalle 23:55 del 13 febbraio DAZN trasmetterà in diretta il Super Bowl LVI. Per l’occasione, DAZN schiera una squadra di commento stellare con Matteo Gandini e Roberto Gotta; il pre partita, insieme a Marco Russo, Giorgio Tavecchio, Borja Valero, Matteo Pella e Federico Pasquini; Nausicaa Dell’Orto e Nicola Sechi inviati speciali da Los Angeles.

In attesa dell’appuntamento live, disponibili su DAZN nuovi contenuti originali di avvicinamento all’evento NFL più atteso dell’anno.

Milano – Inizia il countdown e DAZN si prepara a scendere in campo per uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo: il Super Bowl.

Nella notte italiana tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio sarà trasmesso in diretta su DAZN il Super Bowl LVI, che si terrà al SoFi Stadium di Los Angeles e vedrà i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals contendersi il tanto bramato trofeo Vince Lombardi, che prende il nome dal primo coach ad aver portato a casa questa vittoria con i Green Bay Packers.

Per l’occasione, DAZN schiera una squadra stellare. Domenica 13 febbraio, dalle 23:55 Marco Russo e il kicker italiano ex NFL Giorgio Tavecchio animeranno lo studio pre partita insieme a Borja Valero, grande appassionato di football americano, a Matteo Pella e a Federico Pasquini. Alla stessa ora, live su Twitch i tre stand up comedian Francesco Lancia, Luca Ravenna e Francesco De Carlo, che regaleranno con la loro simpatia un racconto dell’evento di assoluta eccezione. Dalle 00.30 è ufficialmente kick off, con la telecronaca di Matteo Gandini e Roberto Gotta. A tenere compagnia in diretta agli appassionati con racconti e curiosità anche gli inviati speciali di DAZN a Los Angeles Nausicaa Dell’Orto e Nicola Sechi.

Decine di milioni di telespettatori collegati da tutto il mondo e un giro d’affari da capogiro fanno del Super Bowl l’evento sportivo più seguito in assoluto. Nella classifica dei venti programmi televisivi più visti nella storia degli USA il Super Bowl ricorre ben diciannove volte.

A una settimana dall’evento più atteso, DAZN racconta le emozioni che precedono il match con una serie di contenuti inediti che rivelano agli appassionati di football americano tutti i segreti di questo incredibile appuntamento sportivo.

Gotta Know This

Disponibili le due nuove puntate del format Gotta Know This con Roberto Gotta che racconta le due squadre finaliste: i Rams, per i quali si focalizza sull’epoca d’oro della squadra dopo la misteriosa morte di Carroll Rosenbloom, e i Bengals, con la storia del pioniere Paul Brown che, dopo essere stato cacciato dalla squadra precedente, compra quella di Cincinnati e trova la sua rivincita portando la squadra a battersi in 3 Super Bowl.

The American Way

La serie in cui Francesco Costa, giornalista esperto di cultura statunitense, racconta il football attraverso il folklore e la storia americana, arriva oggi con due nuovi episodi, girati nella casa del football americano: il Velodromo Maspes- Vigorelli di Milano. Il primo dedicato al 1967, anno del primo storico Super Bowl che si tenne proprio a Los Angeles, ripercorre la storia della nascita della tradizione. Nonostante sia stato l’unico super Bowl trasmesso su due reti, NBC e CBS non pensarono di salvare il contenuto, questa mancanza di lungimiranza portò l’evento ad essere rinominato “The Lost Game”, finché nel 2011, per puro miracolo, una cassetta fu riesumata da una cantina, sull’etichetta “Super Bowl 1967”. Nel secondo episodio Costa racconta il Super Bowl 2017, l’anno in cui l’incredibile rimonta di Tom Brady che ha fatto sognare il pubblico si intreccia con l’elezione di Donald J. Trump alla Casa Bianca.

LA Vibes

Un diario giornaliero del mondo NFL e dell’America, con pillole sullo sport e come viene vissuto nella città di Los Angeles. Con Nausicaa Dell’Orto, Capitano del team di NFL Football Americano Sirene Milano e della nazionale italiana, e Nicola Sechi un viaggio per immergersi nella cultura sportiva della città: dal campus della UCLA, fino alla scoperta della LA Women Sport Culture con eventi e interviste esclusive. Primo episodio disponibile in app da mercoledì 9 febbraio.

Inoltre sul canale TikTok di DAZN, Football for Dummies: contenuti speciali sempre con Nausicaa Dell’Orto che spiega in maniera diretta e divertente i fondamentali del football americano.

Super Bowl PlayBook

Per tutti gli appassionati, due contenuti con Matteo Pella e Matteo Gandini per approfondire l’evento da un punto di vista tattico, con le analisi degli attacchi e delle difese delle due squadre finaliste. Disponibile da giovedì 10 febbraio.

Il “film” del Super Bowl 2022

Sempre con Francesco Costa è in arrivo una puntata speciale di “The American Way” che racconterà il grande evento e la settimana che lo anticipa. Un racconto pop, ambientato nelle strade di Los Angeles, che propone interviste, personaggi, storie, curiosità per offrire uno spaccato delle luci e delle ombre della città che ospiterà il Super Bowl LVI.

****

DAZN Group:

DAZN Group è il leader digitale e tra le realtà più in crescita nelle sport media company a livello globale. Con sede principale nel Regno Unito e dipendenti in oltre 25 paesi, porta il tifoso a interagire con il proprio sport preferito, occupandosi di produzione, distribuzione e commercializzazione di eventi sportivi live e contenuti originali. DAZN Group è la casa di DAZN, la principale destinazione sportiva globale, e del sito web DAZN News. DAZN si impegna ad offrire agli appassionati di tutto il mondo l’accesso allo sport sempre e ovunque, garantendo un servizio conveniente su numerosi dispositivi tra cui smart TV, set-top box, stick di streaming, smartphone, tablet, PC e console di gioco. DAZN è ora disponibile in oltre 200 territori. Visita https://media.dazn.com/it/ per ulteriori informazioni.



Access Industries:

Access Industries è un gruppo industriale privato con investimenti strategici in Stati Uniti, Europa e Sudamerica, fondato nel 1986 dall’industriale e filantropo anglo-americano Sir Len Blavatnik. Con uffici corporate a New York, Londra e Mosca, le sue partecipazioni includono una serie di aziende leader nei mercati risorse naturali e chimiche, media e telecomunicazioni, venture capital e immobiliare. Tra le partecipazioni di Access Industries nel settore media e intrattenimento troviamo Warner Music Group, Deezer, AI Film e DAZN Group. Maggiori informazioni su www.accessindustries.com

Com. Stam.