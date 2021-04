Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “ASPETTERÒ DOMANI” (BIT Records), secondo brano inedito di ROCCUZZO.

Se con “La Cura” ha preso in prestito le parole di Battiato, adesso ROCCUZZO – come promesso ai suoi fan – pubblica il suo secondo inedito dal titolo “ASPETTERÒ DOMANI” per trattare a parole sue un delicato e quanto mai attuale argomento che riguarda tutti noi: la distanza. Quello cantato da Roccuzzo è un brano sentimentale e discreto dove la lontananza diventa una lente di ingrandimento del desiderio e della nostalgia, per cui l’unica strada percorribile è l’attesa.

Spiega l’artista a proposito del significato del suo nuovo singolo: «Questa pandemia ci ha tolto tanto, da diversi punti di vista. Per molte persone la casa è diventata una gabbia, soprattutto per chi non ha potuto vedere i propri affetti. Questo brano lo dedico a chi ha sofferto del distacco aspettando… domani».

Numeri strabilianti per il giovane Roccuzzo che in questi mesi è riuscito a collezionare 3 singoli nella top 50 iTunes, #1 e #3 in contemporanea di due singoli della classifica Viral di Spotify, #1 dei brani Virali su Tik Tok e #1 Hot 50 Italia Tik Tok.



Biografia

Giuseppe Roccuzzo, in arte Roccuzzo, è un artista classe ’96, siciliano doc trasferitosi per motivi lavorativi a Luino al confine con la Svizzera. Musicalmente inizia facendo cover su Youtube e Instagram che in breve tempo gli procurano un seguito di numerosi followers. Scoperto dall’etichetta discografica BIT Records realizza alcuni singoli dance che vengono trasmessi anche su molti network come Radio Deejay, 105 e m2o. Ciò che colpisce di più della voce di Roccuzzo è la particolarità del suo timbro. Quello stesso timbro – causato da un solco naturale sulle corde vocali – anni prima aveva allarmato alcuni insegnanti di canto che gli avevano consigliato di smettere di cantare. Fortunatamente Roccuzzo, dopo un primo momento di sconforto, non ha seguito il consiglio e, grazie a diverse visite specialistiche, ha scoperto che la sua è una “malformazione naturale”. Dopo la parentesi dance Roccuzzo viene affiancato da un vero e proprio team di produzione capitanato da Danilo Amerio (autore di grandi successi come Donna con te, che ha lavorato con tutti i più grandi artisti italiani: Tozzi, Raf, Masini, Jovanotti, Mia Martini, Giorgio Faletti, etc.), si concentra sul pop italiano incominciando a scrivere e interpretare i propri brani. Nel 2020 approda al palco di XFactor, generando stupore e consenso generale eseguendo live il brano di Elisa “Promettimi”: il video di quella esibizione è ad oggi il più visto di questa edizione di XFactor Italia sulla piattaforma Facebook (oltre dodici milioni di views). Dopo l’apparizione a Xfactor pubblica il primo inedito in italiano “Ricominciamo da qui”, e due cover “Promettimi” e “La Cura“. Con tutti e 3 i brani entra nella Top 50 di iTunes, nella top 50 Viral di Spotify (con 2 brani in contemporanea al # 1 e #3), diventa virale su Tik Tok diventando nella settimana di Sanremo e nella successiva #1 dei brani Virali e #1 nella Top 50 Italia Tik Tok.

Nell’aprile 2021 pubblica il suo secondo inedito “Aspetterò Domani” sempre con la produzione musicale di Danilo Amerio, un brano che parla di lontananza dagli affetti durante il periodo della pandemia, distribuito in digitale e disponibile in radio dal 16 aprile su etichetta Bit Records.

