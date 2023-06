ROLEX GIRAGLIA 2023 Conclusa la fase delle regate costiere. Mercoledì parte la regata lunga di 241 miglia

Continuano le condizioni di vento leggero a Saint-Tropez per le due flotte che oggi sono state tornate a navigare sullo stesso campo di regata, 19 miglia per i grandi e 13 per i piccoli.

Per tutti terza e ultima prova della fase francese della Rolex Giraglia che si conclude oggi in vista della partenza della offshore domani a mezzogiorno.

In mare oggi, vento leggero da E/SE di 7/8 nodi che però non è stato costante, influenzato dai numerosi temporali che nel primo pomeriggio hanno interessato la zona.

Prima partenza per il gruppo 0 e, a seguire i Gruppi 1 e 2. Alle 11:05 sono scattati i maxi con il grande 100’ Black Jack che ha preso la testa della flotta e ha completato il percorso di regata in 1h52m. Tra gli 0, il risultato in tempo compensato si è rivelato un affare riservato ai 72 piedi con la classifica odierna che ha confermato i nomi dei giorni scorsi: Pepe Cannonball di Dario Ferrari vince tra gli IRC 1, Wallyño di Benoit de Froidmont tra i 2 e lo Swan 601 Les Amis di Valter Pizzoli primo in classe ORC.

Negli altri gruppi, partenze molto tirate con diverse proteste che hanno ritardato l’uscita delle classifiche, anche in questo caso la classifica finale è stata una formalizzazione di quelle provvisorie. Con i due 52’ Jolt e Red Bandit che si sono trovati primo e secondo a un solo punto di distanza e, dunque, con una classifica rimasta aperta fino all’ultimo secondo tra gli IRC 1. Terza posizione per il Ker 46 Lisa R di Giovanni di Vincenzo, già vincitore overall della Rolex Giraglia 2022.

‘Abbiamo alle spalle un’ottima stagione – così Francesco Bertone, tattico di Lisa R alla vigilia della partenza – abbiamo vinto la regata dei Tre Golfi e un 4° posto all’Europeo IRC di poche settimane fa. Arriviamo alla Rolex Giraglia ben affiatati e con la barca molto ben preparata. La meteo rimane una grande incognita, anche se ci aspettiamo una regata veloce con il grecale che sarà il motore principale della lunga”.

Tra gli IRC 2, dominio del JPK 10.10 Expresso 3 di Guy Clayes (1,1,4) che ha tenuto dietro il J/92 Bagatelle e l’X-35 Le Lupin che hanno chiuso le tre prove a pari punti (12 per entrambi, con il J/92 che grazie alla vittoria di oggi ha tenuto la seconda posizione).

In Classe ORC 1, una questione tra Swan, con due 45 e un 42 che si sono presi i primi tre posti, ovvero: Brujo di Alberto de Castro, From Now On di Fernando Chain e il 42 Suspiria the Revenge di Antonio Venneri. Tra gli ORC 2, triplete dell’Italia 11.98 Concrete Investing To Be di Stefano Rusconi che ha vinto tutte e tre le prove. Dietro di lui il J/112 Jenis che si piazza secondo davanti all’X-35 Imxtinente di Adelio Frixione.

Intanto sulle banchine di Saint-Tropez bagnate dalla pioggia dei frequenti temporali, si provano a indovinare i modelli meteo che, con l’avvicinarsi della partenza, diventano sempre meno approssimativi. “Sarà sicuramente una Giraglia veloce – commenta Andrea Caracci navigatore a bordo del NEO 570 Carbonita – grazie a una situazione di instabilità generale che dovrebbe portare venti da NE lungo tutto il percorso. I nostri programmi di navigazione ci danno, nel peggiore dei casi, una regata di 30 ore”. Gli occhi dei più sono puntati sul grande Black Jack, detentore del record della Rolex Giraglia nel 2012 come Esimit Europa 2, anche se le previsioni, per quanto incoraggianti, non sembrano essere quelle di una edizione da record. Ma bisognerà attendere domattina quando sarà possibile effettuare delle valutazioni più precise.



La regata lunga partirà domattina alle 12:00 è sarà live sul sito Rolex Giraglia a partire dalle 11:15 di domani, 14 giugno 2023 con il commento tecnico di Rachele Vitello e James Boyd che seguiranno tutte le fasi della partenza, mentre in mare ci saranno Bacci del Buono e Matteo Capurro.

La Rolex Giraglia

La Giraglia fu ideata nel 1953 come una regata d’altura di 241mn. Da allora è cresciuta e oggi include la regata di avvicinamento da Sanremo e tre giorni di costiere nella Baia di Saint-Tropez. Nel 2023 questa classica regata celebra il suo 70mo anniversario. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo e della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, dell’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Città di Sanremo. B&G e North Sails, già sponsor istituzionali dello YCI, sono i partner tecnici.

La Rolex Giraglia è prova valida per il Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2023 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA.



Rolex è title partner della Rolex Giraglia dal 1998.

Com. Stam. Yacht Club Italian