Rossano. Nuovo servizio di igiene urbana, prosegue la distribuzione dei kit

Prosegue la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata sull’intero territorio dell’area urbana di Rossano. Le informatrici e gli informatori ambientali dell’azienda Ecoross sono al lavoro in questi giorni per completare la consegna a domicilio delle nuove attrezzature a tutti gli utenti al fine di consentire un corretto e più efficiente conferimento dei rifiuti.

L’attività si inserisce nell’ambito del nuovo servizio integrativo di Igiene Urbana, che prevede una serie di innovazioni e migliorie nell’area urbana di Rossano. Un “appalto ponte”, si ribadisce, in attesa del nuovo bando di gara che porterà alla unificazione del Servizio nelle due aree urbane della città di Corigliano-Rossano.

Nell’ambito delle attività previste, completata la distribuzione dei kit nel centro storico nonché la sostituzione delle attrezzature per i residenti di contrada Donnanna, zone in cui è in vigore il “porta a porta spinto” per tutte le tipologie di rifiuti, si sta procedendo con la consegna del materiale informativo e delle attrezzature per la raccolta differenziata a tutti gli utenti delle restanti zone del territorio, dove è in vigore la raccolta con il metodo del “porta a porta spinto” per carta e multimateriale e le isole ecologiche di prossimità per le altre tipologie di rifiuti. Per gli utenti che dovessero risultare assenti al momento della consegna del kit, è possibile il ritiro, fino al 31 marzo 2022, ogni giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso la sede della Protezione Civile – Stadio S. Rizzo – allo scalo dell’area urbana di Rossano.

