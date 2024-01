Rovera globetrotter, in gara a Dubai su prototipo dopo Daytona

Il pilota ufficiale della Ferrari è reduce dal quarto posto ottenuto lo scorso weekend al volante della 296 GT3 by Triarsi Competizione alla 24 Ore della Florida e ora vola in Medio Oriente per la 4 Ore valida come terzo round dell’Asian Le Mans Series, che affronta sulla Oreca 07 LMP2 in equipaggio con Perrodo e Vaxiviere.

La gara domenica alle 10.00 italiane in diretta televisiva su MS Motors TV (Sky 229) e sul web Varese. Appena conclusa la 24 Ore di Daytona oltreoceano lo scorso weekend al volante della Ferrari, Alessio Rovera è già proiettato alla 4 Ore di Dubai e al rientro fra i Prototipi. Il pilota ufficiale del Cavallino è stato grande protagonista nella classica della Florida, primo round della serie endurance nordamericana IMSA Weathertech Sportscar Championship che ha affrontato con la 296 GT3 del team Triarsi Competizione insieme a Riccardo Agostini e agli statunitensi Onofrio Triarsi e Charlie Scardina. Al termine di 24 ore ad alta competitività ma anche caratterizzate da un paio di episodi davvero sfortunati che li hanno costretti alla rimonta, Rovera e compagni hanno concluso al quarto posto sfiorando il podio di classe GTD, sfuggito per un solo decimo di secondo nella volata finale.

Giusto il tempo di rientrare in Italia e smaltire il fuso orario e il driver varesino è già ripartito alla volta del Medio Oriente, dove ad attenderlo c’è appunto la 4 Ore di Dubai, terzo round dell’Asian Le Mans Series 2024. Al volante del prototipo Oreca 07 motorizzato Gibson di classe LMP2 ritroverà in equipaggio i compagni di squadra francesi François Perrodo e Matthieu Vaxiviere. I tre, che occupano la terza posizione nella classifica di campionato a meno 13 punti dalla vetta, con il numero 83 sulle fiancate e il team AF Corse andranno alla ricerca di un risultato positivo dopo quanto di buono fatto vedere nei due precedenti appuntamenti disputati a Sepang.i

In totale sono 42 le vetture attese in gara sui 5,39 km dell’autodromo di Dubai, delle quali 13 sono i prototipi LMP2 che si contenderanno la vittoria assoluta. Il weekend si apre venerdì con la prima sessione di prove libere alle 16.15. Sabato FP2 alle 11.40 e qualifiche alle 14.45. Domenica 4 febbraio la 4 Ore di Dubai scatta alle 13.00, le 10.00 in Italia. La gara sarà trasmessa a partire dalle 9.30 italiane in diretta tv integrale su MS Motor TV (canale 229 di Sky). Disponibile anche il live streaming su www.asianlemansseries.com .­

Rovera dichiara: “Veniamo da una 24 Ore di Daytona ben condotta dalla squadra ma di rincorsa, abbiamo sempre raggiunto la prima o la seconda posizione ma poi ogni volta abbiamo dovuto rimontare. Peccato per il drive through che ha pesantemente condizionato le ultime ore della nostra gara. La Ferrari era comunque competitiva e il lavoro di tutti ci ha permesso di sfiorare il podio finale, sul ritmo gara possiamo ritenerci soddisfatti. Ora ci attende Dubai, pista che già conosco. Si torna in AF Corse e sul prototipo. Spero che potremo essere competitivi come lo siamo stati in Malesia. Molto bene il fatto che c’è tempo per mettere a punto la macchina nelle sessioni di test che precederanno le prove libere. Un risultato di rilievo sarebbe molto importante in ottica campionato in vista del doppio e decisivo appuntamento finale ad Abu Dhabi”.

Asian Le Mans Series 2023-24: 2 dicembre 4 Ore di Sepang; 3 dicembre 4 Ore di Sepang; 4 febbraio 4 Ore di Dubai; 10 febbraio 4 Ore di Abu Dhabi; 11 febbraio 4 Ore di Abu Dhabi.

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

Com. Stam. + foto