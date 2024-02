Rovera si proietta nel FIA WEC 2024 con la Ferrari 296 in Qatar

Sulla scia dei test pre-campionato, il pilota ufficiale del Cavallino sarà per la prima volta di scena sul circuito di Lusail, dove al volante della nuova LMGT3 del team Vista AF Corse il 2 marzo disputa la 1812 Chilometri che inaugura il Mondiale Endurance. Ad alternarsi con lui sulla vettura numero 55 i compagni di squadra François Heriau e Simon Mann. La gara sabato dalle 9.00 italiane in diretta tv su Eurosport 2

Lusail (Qatar). Si divide tra giorno e notte il primo impegno di Alessio Rovera nel FIA World Endurance Championship 2024, che inaugura la stagione sabato 2 marzo con la 1812 Chilometri del Qatar. La rincorsa iridata del pilota ufficiale della Ferrari prende il via da un circuito, quello di Lusail, dove sarà all’esordio, così come all’esordio nel Mondiale Endurance sarà la Ferrari 296 di classe LMGT3. Il 28enne driver varesino, già due volte titolato nel WEC (2021 in GTE Am e 2022 in LMP2 Pro-Am), si presenta nei colori del team Vista AF Corse al volante della vettura numero 55 che condividerà con i suoi nuovi compagni di equipaggio: il francese classe 1983 François Heriau e il britannico-statunitense classe 2001 Simon Mann.

La 1812 Chilometri del Qatar è stata preceduta dal Prologo del campionato, che lunedì e martedì scorso ha impegnato squadre e piloti in due giornate di test: Rovera e compagni hanno regolarmente girato sulla Ferrari 296 per preparare al meglio il primo appuntamento della stagione e in totale hanno percorso 232 giri per raccogliere quanti più dati possibile, utili a ripresentarsi al meglio nel weekend di gara.

Fra Prototipi e GT sono 37 le auto iscritte al via (18 le LMGT3). Sui 5419 metri del tracciato di Lusail gli impegni in pista si aprono giovedì con le prove libere 1 (10.20-11.50) e 2 (15.30-17.00). Venerdì la FP3 si disputa dalle 9.00 alle 10.00, mentre dalle 13.50 spazio al primo “test-verità”, quello delle qualifiche. Sabato la 1812 Chilometri del Qatar scatta alle ore 9.00 (le 11.00 a Lusail) sulla distanza di 10 ore di gara, con bandiera a scacchi prevista quindi alle 19.00 italiane. Nel nostro Paese sul canale Eurosport 2 sono previste le dirette televisive sia delle qualifiche venerdì (dalle 13.50 alle 15.15) sia della corsa sabato (dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 17.15 alle 19.30). Disponibile anche la diretta streaming integrale su app di Eurosport, app di Discovery+ e su fiawec.tv .

Rovera dichiara dopo il Prologo e in vista del primo round iridato: “Fino a lunedì avevo provato il circuito di Lusail soltanto al simulatore. La pista è davvero interessante, molto fluida e da ben interpretare. Con la squadra abbiamo lavorato su ogni aspetto della macchina, concentrandoci anche sul miglior impiego possibile delle gomme Goodyear che montiamo nel Mondiale. Le prime due sessioni direi che sono andate bene, nella terza abbiamo provato qualche modifica e ora attendiamo le tre prove libere previste da giovedì per rifinire il tutto e presentarci in qualifica e soprattuto in gara nelle migliori condizioni. Quest’anno il campionato è ancora più competitivo e folto di competitor, tra onori e oneri è bellissimo ritrovarsi tra i protagonisti e quindi proveremo a inaugurarlo nel miglior modo possibile”.

FIA World Endurance Championship: 2 marzo 1812 km del Qatar; 21 aprile 6 Ore di Imola; 11 maggio 6 Ore di Spa; 15-16 giugno 24 Ore di Le Mans; 14 luglio 6 Ore di San Paolo; 1 settembre Lone Star Le Mans (Austin); 15 settembre 6 Ore del Fuji; 2 novembre 8 Ore del Bahrain

