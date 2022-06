Ruggiero Mascellino al Conservatorio di Palermo con “The Seasons’’, il concerto

L’artista presenterà dal vivo il suo ultimo lavoro discograficolunedì 6 giugno, alle ore 21, al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo

Palermo. Torna in scena la musica con Ruggiero Mascellino che, in occasione del concerto dal titolo “The Seasons”, in programma lunedì 6 giugno (ore 21:00) alla Sala Ferrara del Conservatorio “A. Scarlatti” in via Squarcialupo 45, presenterà il suo ultimo lavoro discografico, The seasons, che raccoglie 12 brani dedicati alle stagioni. Insieme al compositore e pianista, una formazione ad hoc che vedrà sul palco: Daniele Collura alla fisarmonica, Manfredi Tumminello alle chitarre, Marco Spinella al basso, Gabriele Palumbo alla batteria e Giovanni Mattaliano – special guest – al clarinetto e al sax soprano.

L’evento è ad ingresso libero. In conformità alle nuove disposizioni sul contrasto al Covid-19, è necessario indossare la mascherina Ffp2.

Ruggiero Mascellino, pianista, fisarmonicista, compositore, da sempre spazia attraverso un repertorio musicale “colto” abbracciando il jazz, ma anche il mondo pop e rock, e non dimenticando il calore del folklore siciliano. La sua musica, così preziosamente eterogenea, difficilmente riesce a catalogarsi in un genere ben preciso. Ed è questa “fuggevolezza” che contraddistingue l’autore e che ritroviamo pienamente in “The Seasons”, un album che ha preso forma durante i mesi del lockdown e che si discosta nettamente dai precedenti. In questa nuova proposta musicale, Mascellino rievoca lo scorrere del tempo ed associa i 12 brani ai mesi dell’anno. Ogni traccia presenta uno stile individuale e, in ognuna di esse, si intrecciano temi e melodie che richiamano ad un vissuto personale, nello specifico, un tempo legato ad un particolare momento storico che ognuno di noi difficilmente dimenticherà.

«Ad un certo punto – commenta il maestro Mascellino –i giorni apparivano come un susseguirsi di larghe semibrevi, così come le settimane, i mesi, le stagioni. Il tempo è trascorso, ma ogni singolo momento è stato caricato di un valore che forse non aveva mai avuto prima, dando la possibilità di vedere ciò che è quotidiano come se fosse stra-ordinario. “The Seasons” nasce tra le mura di casa, per approdare solo successivamente in studio di registrazione, portando con sé un modo di vedere diverso dal solito, a tratti cupo e all’improvviso brillante, indubbiamente introspettivo e ricco di stimoli».

“The Seasons” è edito da Da Vinci Publishing, distribuito da Egea Music, disponibile nei negozi La Feltrinelli di tutta Italia e nei circuiti digitali (Spotify, iTunes, Deezer). L’album è acquistabile anche on line sul sito ibs.it o davinci-edition.com anche con il bonus Carta del docente e con 18App.

Info evento

Quando: lunedì 6 giugno | ore 21:00

Dove: Conservatorio “A. Scarlatti” – Sala Ferrara, via Squarcialupo 45, Palermo

Musiche e arrangiamenti di Ruggiero Mascellino

Artisti

Ruggiero Mascellino: pianoforte

Daniele Collura: fisarmonica

Manfredi Tumminello: chitarra

Marco Spinella: basso

Gabriele Palumbo: batteria

Giovanni Mattaliano (special guest): clarinetto e sax soprano

Com. Stam./foto