“Ormai è un dato di fatto: Leoluca Orlando non è più in grado di rappresentare i palermitani: l’ultima dimostrazione, caso mai ce ne fosse bisogno, è la vergognosa situazione al cimitero dei Rotoli, dove oltre mille bare restano in attesa di una degna sepoltura e con il sindaco che non ha neanche il coraggio e la dignità di fare mea culpa”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo della Lega, che prosegue: “Quando, la scorsa estate, scoppiò la prima emergenza, fu lui stesso a dire “urbi et orbi” che avrebbe preso in mano la situazione e che nel giro di qualche mese tutto sarebbe tornato alla normalità.

Macchè: dopo un anno, il numero dei defunti in attesa di sepoltura è raddoppiato e lui, invece di chiedere scusa ai palermitani e togliere il disturbo, dà la colpa al Consiglio comunale, come se tutto il mondo complottasse contro di lui.

Non c’è niente da fare: ormai, Leoluca Orlando è come una vecchia “cariatide” che resta abbarbicata alla propria poltrona che, nonostante le innumerevoli emergenze che colpiscono Palermo, non vuole mollare: se gli fosse restato un briciolo di dignità, a quest’ora avrebbe preso atto del proprio totale fallimento e avrebbe finalmente liberato la città dalla sua ingombrante presenza.

Lunedì prossimo, 23 agosto, a Sala delle Lapidi, in occasione della seduta del Consiglio comunale, se il sindaco avrà il coraggio di venire in Aula, sarà l’occasione giusta per manifestare tutto il mio malessere per una città fatta a pezzi e in agonia”.

