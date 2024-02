Sant’Agata li Battiati(CT). Servizio coordinato di controllo sul territorio

Dispiegamento importante di forze per l’Arma della Compagnia di Gravina di Catania, che ha effettuato controlli straordinari nel centro e lungo le arterie principali del Comune di Sant’Agata Li Battiati, nonché in tutte quelle aree di interesse operativo, con l’obiettivo di prevenire e contrastare possibili “sacche” di illegalità.

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata li Battiati e del Radiomobile, con il supporto del personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, in coordinamento con la Centrale Operativa, hanno appunto messo in campo un dispositivo che, in maniera altamente visibile, ha garantito un ampio monitoraggio del territorio, nelle apparenti calme ore della domenica mattina.

Nell’occasione, sono stati controllati gli utenti della strada, con particolare attenzione per il rispetto delle norme imposte dal Codice della Strada ed alle condotte di guida potenzialmente pericolose per guidatori e pedoni.

Durante lo svolgimento delle attività in argomento, le pattuglie hanno fermato 38 veicoli e 47 persone, non solo elevando sanzioni nei confronti di automobilisti e centauri per oltre 2.500 euro, ma sequestrando anche due mezzi, una Peugeot 206 e una Smart For Two. Entrambi gli automobilisti sono stati infatti sorpresi dai militari dell’Arma alla guida delle rispettive autovetture senza averle assicurate. Un conducente è stato colto al volante della propria autovettura, una Toyota Y Go, senza aver sottoposto la stessa alla prevista revisione periodica.

In una seconda fase delle attività, che ha riguardato i servizi di prevenzione disposti dal Comando Provinciale di Catania, volti a monitorare i soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale presso il proprio domicilio, i Carabinieri hanno poi controllato 3 persone sottoposte a misure restrittive, riscontrando la loro regolare presenza preso le rispettive abitazioni.

Ispezionati infine anche 2 esercizi commerciali attivi nel campo della ristorazione, per i quali non sono state rilevate irregolarità.