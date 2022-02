Seconda fase ai nastri di partenza: nel Master Round Asiago cerca risposte mentre Vicenza vuol subito “tenere a bada” il Ferrara

Nel gruppetto delle “inseguitrici”, con Cittadella già corsaro a Piacenza nell’anticipo di sabato, si gioca solo a Verona con un CUS Verona-Monleale “ad alta tensione” vista l’importanza dei 3 punti

Ricordate quando vi avevamo chiesto, in occasione dell’ultima gara di regular season, se sentiste la campana dell’ultimo giro? Beh! Stavolta il suono è più secco, più deciso e quella campana segna l’inizio del primo round. Quest’ultima parola tra l’altro non la usiamo a caso: la massima serie è pronta e si divide su due ring, cinque pretendenti da una parte e cinque dall’altra. Su uno, quello del Master Round, si sfideranno i “pesi massimi”, sull’altro invece, quello del Playoff Round, quelli che ambiscono a diventarlo. Due gruppi nei quali le squadre si affronteranno in gare di andata e ritorno, ma lo scopo è il medesimo per tutti: arrivare alla fine e vincere ai punti. Al termine di questa seconda fase sarà infatti importante piazzarsi nella posizione migliore in classifica per conquistare un turno di play off il più agevole possibile. Le ultime due del secondo gruppo invece si contenderanno, senza esclusione di colpi, la permanenza in Serie A, ma questa è un’altra storia. Bene, ora, come a prendere in mano il microfono che cala al centro del ring, andiamo a vedere quali sono le sfidanti di questo fine settimana. L’inizio, trattandosi di infrasettimanale, è fissato per tutti alle ore 20:30!

Master Round – Se nel gruppo di fascia alta Milano riposa ed aspetta il prossimo turno per entrare in scena, questo non vuol dire che al nostro sabato mancheranno scintille. Ce le aspettiamo infatti nella gara tra Ghosts Padova e Asiago Vipers. I padroni di casa, altalenanti nella prima fase, hanno avuto una brusca flessione verso il basso dopo un ottimo inizio, ma proprio all’alba di questo nuovo giorno hanno avuto un’iniezione di fiducia niente male. Qualche giorno fa i patavini hanno infatti conquistato l’acceso alle Final Four di Coppa Italia battendo niente meno che il Ferrara. Scendere in pista, anzi sulla stessa pista che ha regalato questo traguardo importantissimo, può dare la spinta giusta ai padroni di casa che però, come si capisce dalle parole di Giacomo Zorzo, non devono sedersi troppo sugli allori: << Partita che si dovrà giocare con testa vista la panchina ristretta; Asiago è una squadra con cui abbiamo sempre faticato, sarà per noi un test per capire se stiamo ritornando sulla strada imboccata a inizio campionato. La verità è che ogni gara ha la sua storia quindi non ci resta che giocarcela >>. Da Asiago invece ci si aspetta uno scatto di orgoglio dopo aver incassato la delusione dell’eliminazione dalla Coppa. La formazione dell’altopiano proprio in questo Master Round cerca principalmente una cosa: ritrovare se stessa. Il presidente arancio-nero Fabio Forte qualche giorno fa è stato molto duro e chiaro sulla sua squadra, da questa fase in poi nello spogliatoio, ma soprattutto in pista, ci saranno solo i giocatori disposti a sacrificarsi e pronti a dare tutto. Una sorta di “chiamata alla armi” che ha lo scopo di scuotere la squadra in vista non solo di questa gara, ma anche per il resto della stagione.

Si rimane sempre in Veneto per assistere alla gara tra la seconda e la terza classificata della prima fase: Diavoli Vicenza e Ferrara Warriors. Anche qui non neghiamo che ci attendiamo grandi cose da entrambe. E’ solo la prima gara, è vero, ma tutte due vogliono e devono partire con il piede giusto. Vicenza, nella nuova classifica che ricordiamo fa ripartire tutti con un bonus punti equivalente alla metà di quelli conquistati nella regular season, segue Milano di un punto e potrebbe sorpassarlo grazie ad una vittoria. Certo, i meneghini avrebbero una gara in meno, ma fare leva sul fattore psicologico mettendo loro il fiato sul collo sarebbe un colpetto niente male. La voglia di iniziare è tanta ed i Diavoli sembrano decisi a puntare in alto, come ammette il capitano Andrea Ustignani: << Adesso inizia la parte più interessante del nostro campionato. Lo affronteremo a testa alta, naturalmente cercando di dare il massimo dall’inizio alla fine e cercando di vincere tutto quello che si può vincere. Noi dobbiamo abituarci ad avere la mentalità da vincenti e imporre il nostro gioco. Siamo cresciuti molto da inizio anno e credo che, da qui alla fine, ci saranno ancora grossi miglioramenti >>. A fargli eco è anche l’allenatore-giocatore Nathan Sigmund che aggiunge: << Con il Master Round è come se avessimo un’altra stagione, più divertente e competitiva. Siamo felici di essere rientrati tutti dal Covid e di essere pronti per i playoff. Con un po’ di duro lavoro e un po’ di fortuna speriamo di arrivare fino in fondo e raggiungere tutti gli obiettivi >>. Se a Vicenza il clima è caldo, il Ferrara arriverà al Pala Ferrarin ancora scottato della sconfitta di Coppa contro Padova, ma gli estensi devono lasciare alle spalle il passato e puntare a dare tutto nell’unico obiettivo stagionale nel quale sono rimasti in corsa: il campionato. La squadra allenata da Crivellari e Bellini avrà domani la possibilità di riprendersi qualche soddisfazione e questa è forse la gara in cui possono dimostrare che si può cadere, ma ci si deve subito rialzare.

Play Off Round – Con l’anticipo della prima giornata tra Piacenza e Cittadella, disputatosi sabato scorso e dove i veneti hanno avuto la meglio e con il riposo dell’Edera Trieste, resta solo una gara da giocare in questo gruppo. Stiamo parlando dell’incontro tra Cus Verona e Monleale Sportleale. Il bello di questa seconda parte di campionato è che da adesso in poi nessuna gara è scontata: il livello delle squadre è similare e ogni singolo appuntamento può regalare emozioni e sorprese. Questo è sicuramente uno di quelli. Verona ha ancora i capogiri a seguito del turno dei Coppa nel quale è stata maltrattata da Vicenza, ma archiviata la brutta esperienza dovrà d’ora in più confermare la propria crescita in campionato. Gli scaligeri infatti avevano avuto input positivi nelle ultime gare, cosa che lascia bene sperare coach Corso, ma le sensazioni non valgono nulla senza fatti e con Monleale non si può star tranquilli. Lo sa bene anche il responsabile del settore hockey Rossano Freschi che esorta i suoi a mantenere alta l’attenzione: << La squadra arrivava da un periodo positivo, non ci si aspettava sicuramente di passare il turno di Coppa, ma nemmeno di essere protagonisti di un simile tonfo contro Vicenza. La sconfitta è stata caratterizzato da un assetto spesso confusionario e da un approccio troppo nervoso alla gara. Comunque adesso è ora di resettare tutto e di mettere testa e cuore in campionato, anche perché la gara contro Monleale non sarà una passeggiata. Conosciamo i nostri avversari e sappiamo che sono abituati a giocare sempre con il coltello tra i denti, per cui bisognerà essere particolarmente concentrati e motivati per cercare di partire subito con il piede giusto >>. Neanche noi abbiamo dubbi e ci troviamo d’accordo: i piemontesi sono una formazione dal grande potenziale che forse finora non è uscito totalmente. I ragazzi di coach Cintori, dopo una prima parte di stagione altalenante, vogliono agguantare l’accesso ai Play Off e non c’è dubbio che tenteranno di farlo conquistando subito punti in una trasferta delicata come quella di Verona.

Ognuno ai propri angoli, ultime raccomandazioni prima del match e poi il colpo di campana. Che le sfide abbiano inizio!

Serie A – Il programma della 1a giornata di Master Round (mercoledì 09 febbraio 2022)

Ore 20:30 Ghosts Padova – Asiago Vipers (Arbitri: Grandini e Biacoli)

Ore 20:30 Diavoli Vicenza – Ferrara Warriors (Slaviero e Rigoni D.)

Riposa: HC Milano

Serie A – Il programma della 1a giornata di Play Off Round (mercoledì 09 febbraio 2022)

Ore 20:30 Cus Verona – Monleale Sportleale (Arbitri: Ferrini e Lottaroli)

05/02/22 Lepis Piacenza – Cittadella Hockey 1-15

Riposa: Edera Trieste

Classifica del Master Round (con i punti bonus):

HC Milano punti 25, Diavoli Vicenza punti 24, Ferrara Warriors punti 18, Asiago Vipers punti17, Ghosts Padova punti 13

Classifica del Playoff Round (con i punti bonus):

Edera Trieste* e Cus Verona* punti 12, Monleale Sportleale* punti 10, Cittadella Hockey punti 9, Lepis Piacenza punti 0

*1 gara in meno

foto Vanessa Zenobini – Michela Ceccarelli – Ilaria Munari

Com. Stam.