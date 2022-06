Sei atleti piemontesi convocati nelle Nazionali Italiane di Baseball e Softball

Nell’ultimo periodo diversi atleti piemontesi si sono messi in risalto ricevendo alla vigilia di importanti manifestazioni internazionali, la convocazione delle Nazionali italiane giovanili di Baseball e Softball, questo a premiare il buon lavoro messo in campo dagli staff tecnici delle società del territorio.

U13 SOFTBALL: D’Amico Elena Anastasia classe 2009 del Porta Mortata Novara, Molina Ruiz Aleida Ester classe 2009 tesserata per l’Avigliana Redels ed Aosta Bugs, Sansalone Rebecca classe 2009 del La Loggia Softball, tutte giovedì 2 giugno hanno partecipato al raduno selettivo che la Nazionale Italiana U13 di softball ha tenuto a Bollate (Milano). Due i piemontesi presenti nello staff tecnico e sono la coordinatrice Maria Grazia Barberis ed il coach Gianni Gabri.

U15 SOFTBALL: Anita Girardi classe 2008, tesserata per l’Avigliana Rebels è stata convocata dalla Nazionale Italiana U15 di softball per partecipare al Campionato Europeo che si disputerà dal 18 al 23 luglio in Olanda. Per l’occasione la manager Maristella Perizzolo (Avigliana Rebels) ha diramato una lista di 20 atlete, l’Italia vice-campione uscente è stata inserita come testa di serie nel girone B insieme a Repubblica Ceca, Francia, Croazia e Lituania.

U18 BASEBALL: Williams Wong, classe 2005, tesserato col BC Settimo ed Edoardo Zingarelli classe 2004 tesserato Red Clay Castellamonte in prestito ai Grizzlies Torino 48 B.S.C. entrambi già vice-campioni d’Europa, sono stati convocati dal manager della Nazionale Italiana di Baseball U18 Francesco Aluffi (BC Settimo) per il raduno selettivo che il 14 giugno si terrà a Grosseto, propedeutico per la scelta del roster della squadra che disputerà l’Europeo di Ostrava e Brno (Rep.Ceca), previsto per la metà di agosto ed il Mondiale di settembre in Florida (Usa).

Agli atleti ed alle società di appartenenza, vanno i complimenti del presidente Sabrina Olivero e del Comitato della Federazione Italiana Baseball Softball Piemonte.

Com. Stam./foto WONG settimo