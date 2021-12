Semifinale di Drag Race Italia a tema “nozze”: “il giorno più bello” prima della finalissima

Ospiti di puntata: Enzo Miccio e Coco Rebecca Edogamhe – Sempre più vicini al sogno di vedere incoronata la prima Italia’s First Drag Superstar, da venerdì 17 dicembre, in esclusiva per l’Italia solo su discovery+,

sarà disponibile la semifinale di DRAG RACE ITALIA. La prima edizione italiana del talent show creato dalla star statunitense RuPaul, condotta dalla drag queen Priscilla, dall’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e dall’ influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi, si tinge di bianco per una puntata dedicata al tema wedding.

Se nella Mini-Challenge le cinque drag queen rimaste in gara – Ava Hangar, Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba – si sfideranno all’ultima lettera per vincere una sorta di Paroliamo, nella Maxi-challenge verranno valutate in abiti nuziali dal cultore della materia, lo stylist Enzo Miccio, e dall’attrice Coco Rebecca Edogamhe. Ad accompagnare le drag queen in questa sfida, saranno coinvolti a sorpresa amici e parenti che si presteranno ad un make over per diventare anche loro Drag per una Notte e sfilare insieme alle concorrenti in passerella al grido di Viva la sposa. Per chi delle pretendenti al titolo sarà effettivamente il “giorno più bello”, prima della finalissima?

“DRAG RACE ITALIA” è un format di proprietà di World of Wonder, prodotto da Ballandi disponibile in esclusiva per l’Italia solo su discovery+ dal 19 novembre. L’hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

Prodotto da Ballandi – Showrunner: Dimitri Cocciuti – Autori: Susanna Blättler, Yuri Grandone, Francesco Megalizzi – Per Tommaso Zorzi: Gabriele Parpiglia – Regia di Marco Manes – Dop Marco Brindasso – Scene Francesco Mari – Produttori esecutivi: Claudio Tarquini per Ballandi.

