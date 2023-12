Serata di Halloween, rissa in viale Saffi a Novi Ligure. I Carabinieri denunciano sette persone

Novi Ligure – Erano le 21.30 della notte di Halloween quando, proprio mentre il centro cittadino era affollato di persone e famiglie a passeggio per la festa popolare, è scoppiata la violenta rissa in viale Saffi. Uno spettacolo indecente e pericolosissimo per tutti i testimoni.

Quando arrivano i Carabinieri sul posto, la scena è drammatica. Due persone a terra ricevono le cure dei sanitari. Hanno 24 e 26 anni. Uno ha lo zigomo fratturato, l’altro ha la mascella spaccata e dovrà essere operato.

Sul posto, i Carabinieri trovano i resti di uno scontro da far west. Una spranga, un bastone, tanto sangue. I militari dell’Arma, prendono un ragazzo di 22 anni e lo portano in Caserma, lo interrogano e raccolgono i primi elementi di indagine. È ferito e viene subito accompagnato all’Ospedale di Novi, dove viene immediatamente ricoverato per politrauma con fratture ossee. Ne avrà per ben 30 giorni.

Iniziano da questo contesto le indagini dei Carabinieri di Novi Ligure. Si raccolgono alcune testimonianze, si recuperano le immagini delle videocamere di sicurezza, si incrociano i dati e si arriva all’identificazione di alcuni sospetti. Sei persone vengono riconosciute. Per loro, grava in Procura la denuncia di rissa aggravata, lesioni gravi e porto di oggetti atti a offendere. Hanno un’età compresa tra i 20 e i 30 anni e una fedina penale già lunga, con precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e droga.

Le indagini non sono terminate. Si deve arrivare a riconoscere tutte le persone coinvolte e fare chiarezza sui motivi che hanno scatenato la lite da strada.