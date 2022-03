Serie A: nel Master Round spicca Vicenza-Milano, ma occhio al rientro di Asiago. Nel Playoff Round è battaglia a quattro

Nella “parte bassa” del tabellone è bagarre completa in un turno che vede l’Edera (18 pts) in casa del Verona (15 pts) e il Cittadella (12 pts) ospitare il Monleale (19pts). Ufficializzata oggi la sede della Final Four di Coppa Italia

Il cono di luce della Serie A questo sabato punterà dritto sul Veneto. L’epicentro delle sfide della massima serie che interesseranno l’ultima giornata di andata di Master e Play Off Round sarà infatti la regione a nord-est della nostra penisola. Sfide affascinanti, ad alto impatto adrenalinico che scalderanno i palazzetti in barba alle rigide temperature. Ultimi incontri prima di questo mini giro di boa, nel quale vedremo finalmente tornare in pista gli Asiago Vipers, che dopo il rinvio della gara contro Milano (a causa dei danni all’impianto meneghino) ed il turno di sosta della scorsa settimana, rientrano per un appuntamento niente male. Un gradito ritorno quindi, ma saranno molte le gare da tenere d’occhio a cominciare dalla sfida in vetta tra le “belle e inarrivabili” (?) Vicenza e Milano. Non solo, nel Playoff Round è bagarre a quattro com Edera-Monleale-Cittadella e Verona che cercano di spintonarsi l’un l’altra per conquistarsi un posto sul palcoscenico che conta.

Riflettori che non si sposteranno dal Veneto neanche al termine di questa ultima giornata di campionato perché è proprio notizia di oggi che la Final Four di Coppa Italia del 12/13 marzo si disputerà a Padova, ma i dettagli ve li spiegheremo in seguito.

Un sabato…in Veneto – Non ce ne voglia nessuno, ma la gara di Vicenza tra i Diavoli e l’HC Milano, nonostante sia la prima in programma, non può che essere il clou della serata. Già solo a leggere i nomi delle protagoniste sale il nostro entusiasmo e l’attesa per assistere ad una sfida che promette scintille. Quando queste due formazioni incrociano “i bastoni” non c’è mai nulla di scontato e la nostra mente sogna un’altra serata di palpitazioni. Un incontro che cade quasi nell’anniversario di quel famoso 3 marzo 2019 quando i Diavoli, proprio sulla pista del Pala Ferrin, vinsero 3-1 contro il Milano ed alzarono la Coppa Italia (primo trofeo assoluto nella ventennale storia del club). Tanti protagonisti di quella serata saranno presenti anche stavolta (anche a maglie invertite…) e non sappiamo se penseranno a quella domenica di marzo, chissà, ma siamo certi che sono pronti a scrivere un’altra pagina di hockey dove tutto sembra possibile per entrambe. In questa stagione, in fase regolare, Vicenza e Milano si sono affrontate già due volte: nella prima i meneghini vinsero in casa con un netto 6-0 mentre al ritorno i berici si ripresero una mezza rivincita andando a vincere 7-6 ai rigori. Chi di certo non guarderà al passato, ma ha la mente proiettata verso questo obiettivo è il “furetto” di San Diego, Nathan Sigmund, che dichiara: << La partita con Milano sarà come sempre una bella sfida. È una squadra che sa adattarsi e cambiare a seconda delle situazioni, quindi dovremo dare il meglio di noi per avere la possibilità di vincere. Abbiamo l’opportunità di giocare contro dei grandi giocatori e di migliorarci, evitando gli errori del passato >>. Da Milano invece giungono le parole cariche di adrenalina di uno dei protagonisti di tante sfide tra queste due squadre, il goalie Mattia Mai che ammette: << Contro Vicenza è sempre una gara speciale, non c’è quasi bisogno di prepararla perché tutti noi sappiamo cosa ci attende e le motivazioni che questa sfida porta con sé. Le difficoltà legate alla mancanza della nostra pista non ci condizionano, siamo intenzionati a chiudere al primo posto il master round e questo è uno snodo cruciale >>. Parola alla pista…

Sull’altopiano, dopo 20 giorni di riposo forzato per gli uomini di Rigoni, si riaprono invece le porte della pista di Via Cinque dove gli Asiago Vipers attenderanno l’arrivo del Ferrara. Un’altra sfida che fa brillare gli occhi dove si prevedono tante emozioni e colpi di scena. Entrambe non hanno iniziato al meglio questo Master Round, Asiago come detto deve recuperare la gara contro Milano, ma nelle prime due gare è stata sconfitta di misura da Padova e Vicenza (due volte per 2-1). La formazione di coach Rigoni dovrà ripartire dal carattere visto in quest’ultima gara. Servirà infatti anche un buon gioco per conquistare i primi punti di questa seconda fase, punti che servono tantissimo ai fini della classifica ma soprattutto per l’umore dello spogliatoio. Stessa iniezione di fiducia servirà agli estensi che in tre gare sono riusciti a portare a casa un solo punto sofferto contro Padova, al termine di un’estenuante serie di rigori dalla quale sono usciti sconfitti. Una sorta di “sliding doors” per entrambe, dove una vittoria o una sconfitta potrebbero cambiare le sorti dei protagonisti. Finora in campionato c’è stato equilibrio, una vittoria per entrambe e dove il fattore pista ha sempre sorriso ai padroni di casa. In questo momento però i calcoli potrebbero solo fare abbassare la concentrazione, ci sono altri tre punti sul piatto e solo la più affamata di vittoria potrà afferrarli. Dall’altopiano arrivano le dichiarazioni di Riccardo Schivo che appare alquanto deciso sulla serata: << Sarà una bella partita da vedere ma soprattutto da giocare. La squadra si è ripresa bene dopo il periodo di blackout. Dobbiamo imporre subito il nostro gioco e non mollare>>. Fra gli arancioneri sicura l’assenza dell’esperto Chelodi mentre è da capire come verrà gestita in casa estense la convocazione in maglia Bleu del talentuoso Alexandre Gaboriau, vero e proprio faro dell’attacco dei Warriors soprattutto dall’infortunio di Alessio Lettera in poi.

Prove di fuga – E’ ciò che a Cittadella proverà a fare il Monleale, ma non senza rischi. I granata di coach Marobin, partiti molto bene in questo Playoff Round, non hanno ancora digerito lo stop che gli ha rifilato due settimana fa il Trieste e avranno sfruttato il turno di riposo per preparare al meglio questa sfida. Il Cittadella infatti tenterà l’aggancio al Verona, impegnato proprio contro i triestini, per poi giocarsi tutte le carte nel girone di ritorno per allontanarsi dalla zona retrocessione. Per farlo però dovranno frenare la corsa di piemontesi che si stanno dimostrando in forma smagliante. Tre su tre per i ragazzi di coach Cintori, intenzionati a restare in testa a questo girone sia per mantenere alto il loro entusiasmo che per conquistare l’accesso ai Play off con i miglior piazzamento possibile. A parlare per loro è il difensore Samuel Zancanaro che con fare deciso afferma: << Fino a qui abbiamo ottenuto tutti i punti messi a disposizione, recuperando lo svantaggio accumulato nella prima parte di stagione. Ora per poter mantenere la leadership del Playoff round dobbiamo mantenere la concentrazione e portare a casa anche questi tre punti. Giocheremo una gara molto difficile contro un avversario che si è rafforzato nella seconda parte di stagione. Ora ogni partita è cruciale ai fini della classifica, pertanto andremo a Cittadella con grinta e quella voglia di vincere che ci ha accompagnato in queste ultime partite>>. Pronti per la sfida anche i padroni di casa come si può intuire della parole del vice presidente granata Giulio Fior che si aspetta molto dai suoi giocatori: << Dopo la partenza altalenante in questa prima fase di Playoff Round dobbiamo mostrare i muscoli e la testa per restare in scia nella classifica e agganciare il Verona per risalire. Monleale ha dimostrato di saper combattere in maniera efficace, noi dobbiamo approfittare del favore della pista di casa e non perdere l’occasione di fare punti. I ragazzi sono pronti alle difficoltà della sfida sapendo che questa sarà la prova del nove >>.

Sabato “made in Veneto” che si chiuderà al Pala Avesani con la sfida che vedrà contrapposte Cus Verona ed Edera Trieste. Le due staranno vivendo la vigilia in modo differente perché se infatti i padroni di casa si sono goduti i tre punti conquistati a Piacenza, gli avversari avranno ancora il dente avvelenato per la sconfitta, non senza polemiche, rimediata contro Monleale. Umori ed emozioni che entrambe dovranno saper ben incanalare se vorranno disputare una gara senza distrazioni. Nessun risultato passato deve infatti influenzare la sfida che va affrontata da zero. Verona e Trieste sanno l’importanza che c’è dietro a questa gara, tre punti che potrebbero smuovere pesantemente la classifica. Se infatti la vittoria degli scaligeri vorrebbe dire aggancio proprio a discapito dei diretti avversari, per i giuliani sarebbe invece il modo di tenere accese le speranze di poter conquistare ancora il primo posto e allontanare Verona e Cittadella. Non sarà semplice però per i triestini affrontare questa gara come viene riconosciuto anche dal loro capitano Axel Cocozza: << In questa stagione contro Verona non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, in casa loro poi sarà più complicato metterli all’angolo. Il nostro obiettivo principale rimane la salvezza e quindi dobbiamo mettere in campo tutto il nostro impegno per racimolare tutti i punti possibili >>. Imprevedibilità è quello che traspare invece dalle parole del responsabile del settore hockey gialloblu Rossano Freschi: << Un match da tripla per gli appassionati di scommesse, dove le due formazioni devono cercare di fare punti. Trieste è reduce da una partita persa a Monleale, ma in classifica ci precede di tre lunghezze, mentre noi arriviamo da un periodo di alti e bassi dove stentiamo un po’ a trovare una nostra identità di squadra e soprattutto di gioco >>.

Si gioca in un raggio di pochi km, ma a guardare sarà tutta l’Italia dell’hockey inline. Non sapremmo bene neanche quale gara consigliarvi perché ognuna siamo certi che regalerà qualcosa di speciale. Buona scelta, ma soprattutto buon divertimento!

COPPA ITALIA – ULTIMO ATTO

Padova torna a far parlare di sé – E’ ufficiale, la Final Four di Coppa Italia del 12 e 13 Marzo ha una sede: il Pala Travain di Padova. Saranno infatti i Ghosts Padova ad ospitare l’evento della Coccarda tricolore che assegnerà la tanto ambita coppa. Al temine della scadenza del bando di assegnazione (25 febbraio 2022) al quale nessuno aveva risposto, la FISR ha interpellato le dirette interessate che, fatte le opportune considerazioni, hanno raggiunto un accordo individuando come più idonea la struttura patavina. HC Milano, Diavoli Vicenza, Monleale Sportleale e appunto i padroni di casa Ghosts Padova saranno le protagoniste di quest’atto finale. A loro spetterà il compito di infiammare questa due giorni, sulla medesima pista che a dicembre aprì le porte al TDR Senior e alla primissima (e riuscitissima) edizione dell’All Star Game. Dopo quell’evento, che tanto piacque e fece parlare gli appassionati di hockey inline, Padova sembra averci preso gusto ed è pronta a mettersi nuovamente in gioco con un altro evento di portata nazionale.

Serie A – Il programma della 5a giornata di Master Round (sabato 05 marzo 2022)

Ore 18:00 Diavoli Vicenza – HC Milano (Arbitri: Slaviero e Rigoni Matteo)

Ore 20:30 Asiago Vipers – Ferrara Warriors (Colcuc e Zatta)

Riposa: Ghosts Padova

Serie A – Il programma della 5a giornata di Play Off Round (sabato 05 marzo 2022)

Ore 18:30 Cittadella Hockey – Monelale Sportleale (Mancina e Benvegnù)

Ore 18:45 Cus Verona – Edera Trieste (Zoppelletto e Gallo)

Riposa: Lepis Piacenza

Classifica del Master Round (tra parentesi i punti bonus):

Diavoli Vicenza punti 33 (24), HC Milano** punti 31 (25), Ferrara Warriors punti 19 (18), Ghosts Padova* punti 18 (13), Asiago Vipers** punti 17 (17).

Classifica del Playoff Round (tra parentesi i punti bonus): Monleale Sportleale punti 19 (10), Edera Trieste punti 18 (12), e Cus Verona punti 15 (12), Cittadella Hockey punti 12 (6), Lepis Piacenza* punti 0 (0)

*1 gara in più

**1 gara in meno

