Serie A1 maschile: Ct Palermo fermato in semifinale Il Tc Sinalunga vince anche la gara di ritorno in Sicilia

Sabato 9 dicembre alla Stampa Sporting Torino le ragazze a caccia del tricolore – Non riesce la “remuntada” alla formazione maschile di serie A1 del Ct Palermo che nel doppio confronto delle semifinali play off cede al fortissimo Tc Sinalunga campione in carica.

Dopo il 4-2 maturato lo scorso 26 novembre in Toscana, quest’oggi i pur validi ragazzi guidati in panchina da Davide Cocco e Paolo Cannova sono stati sconfitti per 3-1 nonostante il caloroso supporto del numeroso pubblico accorso in viale del Fante.

Eccellente prova messa a segno da parte di Salvatore Caruso (best ranking Atp 76) vittorioso in due set ai danni dello slovacco 31enne Jozef Kovalik numero 227 al mondo. Il tennista avolese classe 1992 chiude il campionato senza alcuna sconfitta nelle sfide di singolare e con un solo ko nel doppio.

Il 20enne mancino Gabriele Piraino, reduce dalla finale giocata sabato 2 dicembre al 15.000 dollari sul rosso di San Gregorio di Catania, è stato sconfitto in due set ad opera di Marcello Serafini (n. 475 al mondo), Riccardo Surano davvero poco ha potuto al cospetto del pari età romano Andrea De Marchi, numero 175 del ranking giovanile e infine un combattivo e mai domo Alessandro Giannessi(n. 206 del ranking) è stato superato in tre parziali per mano dell’altro mancino Matteo Gigante numero 182 Atp.

Ricordiamo che il Ct Palermo è giunto alle semifinali dopo aver vinto il proprio girone nel quale ha collezionato 4 successi e 2 pareggi.

Domenica 10 dicembre quindi i senesi cercheranno di incamerare il loro 2° scudetto consecutivo nella sfida che li vedrà opposti al Ct Vela Messina o al Ct Crema.

Il club di viale del Fante, che nella giornata di venerdì è stato teatro dell’inaugurazione del proprio campo al coperto, il primo della storia, si consola con il team femminile approdato sabato 2 dicembre all’ultimo atto in programma sabato 9 dicembre a Torino (cemento indoor) e che verrà trasmesso in diretta su Supertennis. In corso di svolgimento la seconda semifinale nella quale AT Verona è avanti 3-1 sul campo della Soc Canottieri Casale e in virtù del medesimo score della gara d’andata vinta dalle piemontesi sarà necessario il doppio di spareggio.

Per la finale scudetto il Ct Palermo potrà contare quasi certamente anche sulla spagnola Marina Bassols Ribera oltre alle 4 atlete locali del vivaio Giorgia Pedone, Federica Bilardo, Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara.

Semifinale ritorno play off serie A1 maschile

Ct Palermo – Tc Sinalunga 1-3

Salvatore Caruso b. Jozef Kovalik 7-5 6-2

Marcello Serafini b. Gabriele Piraino 6-3 6-1

Andrea De Marchi b. Riccardo Surano 6-0 6-0

Matteo Gigante b. Alessandro Giannessi 6-3 0-6 6-4

