Si apre il 2024 degli Amici della Musica con due concerti al Politeama Garibaldi

Lunedì 22 gennaio per il Turno Pomeridiano il pianista Andrea Bacchetti e il soprano Gabriella Costa esploreranno il mondo musicale fra Parigi e New York intorno a Nadia Boulanger attraverso le composizioni dei suoi maestri e dei suoi allievi, da Fauré e Ravel a Bernstein e Gershwin

È aperta la vendita dei biglietti per il concerto di Frida Bollani Magoni di lunedì 29 gennaio alle 20.45 Inoltre è possibile acquistare i carnet ai sei concerti del Turno serale Andrea Bacchetti e Gabriella Costa, lunedì 22 gennaio ore 17.15, Politeama Garibaldi Frida Bollani Magoni, lunedì 29 gennaio ore 20.55, Politeama Garibaldi

Il 2024 dell’Associazione Siciliana Amici della Musica si apre con due concerti all’insegna della vocalità: il pianista Andrea Bacchetti si esibirà insieme al soprano Gabriella Costa lunedì 22 gennaio ore 17.15 per il Turno Pomeridiano; per il Turno Serale, lunedì 29 gennaio alle 20.45, a salire sul palcoscenico del Politeama Garibaldi sarà Frida Bollani Magoni che porterà in scena il concerto Piano e voce.

Sarà il mondo musicale intorno alla mitica figura di Nadia Boulanger ad essere esplorato dal duo Bacchetti-Costa: compositrice e straordinaria didatta, Boulanger vive a cavallo fra i due secoli nell’allora capitale mondiale della cultura, Parigi. Allieva di Gabriel Fauré, compagna di studi di Maurice Ravel, cresciuta nella dimora dove era di casa Claude Debussy, prima donna ad arrivare alla finale del famigerato “Prix de Rome”, non vinto per uno scontro epocale con Camille Saint-Saëns, sorella di Lili, prima donna a vincere quel premio. Tutto questo era il mondo di Nadia Boulanger prima di diventare il ponte fra il Vecchio e il Nuovo Mondo grazie al suo ruolo di didatta al Conservatorio Franco-Americano di Fontainebleau, creato per far conoscere agli studenti americani la cultura europea e per aiutarli a creare una propria ed individuale cifra stilistica. Severissima insegnate, Boulanger impartì lezioni ad Aaron Copland, capostipite della scuola americana, e a personalità come George Gershwin, Samuel Barber, Quincy Jones, Leonard Bernstein, Samuel Barber, Daniel Baremboim, Philip Glass, Astor Piazzolla e Burt Bacharach.

Costa e Bacchetti ripercorreranno la vita di Nadia Boulanger interpretando brani come tratti dai Chidren’s Corner di Debussy, le Cinq Mèlodies populaires grecques di Ravel, Prélude en Reb di Lili Boulanger per poi approdare nel mondo musica “Made in USA” con brani di Samuel Barber, le celebri “Tonight”, “Maria”, “Somewhere”, “America” da West Side Story di Bernstein e “Summertime” da Porgy and Bess di Gershwin.

Lunedì 29 gennaio alle 20.45, il mondo cantautoriale italiano si incontrerà con la tradizione europea, attraverso l’interpretazione di Frida Bollani Magoni delle canzoni di autori come Dalla, Cathy Dennis, Battiato, Sinead O’Connor, per una il suo concerto Piano e voce. Il concerto rientra nel “Carnet 2024” che dà la possibilità di sottoscrivere un mini abbonamento agli ultimi sei concerti del Turno serale della Stagione concertistica in corso, sia online sul sito degli Amici della Musica che presso i punti vendita convenzionati. Per gli under 40 è attiva una promozione speciale che permette di acquistare il carnet a 20 euro.

I biglietti di entrambi i concerti, dal costodi 10€ per la gradinata fino a 20€ per la poltrona, sono in vendita sia online sul sito www.amicidellamusicapalermo.it che nei tre punti vendita convenzionati: Box Office del Mondadori Point di via Mariano Stabile 233 (tel. 091 335566), lo Spazio Cultura Libreria Macaione di via Marchese di Villabianca 102 (tel. 0916257426) e Mondadori Bookstore di via Roma 270 (tel. 091361064). Per tutte le informazioni sulle riduzioni e i dettagli dei concerti e dei Carnet 2024 è possibile visitare il sito www.amicidellamusicapalermo.it

