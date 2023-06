Si chiude domani la quattordicesima edizione di Una Marina di Libri

L’omaggio a Vitaliano Trevisan Tra gli ospiti: Sergio Del Molino, Marco Steiner, Fabrizio Paladini, Silvana La Spina, Costanza Quatriglio, Accursio Sabella, Mario Incudine, Vito Lo Scrudato, Elio Sanfilippo

Si chiude domani, domenica 11 giugno, la quattordicesima edizione di Una Marina di Libri, il Festival dell’editoria indipendente, diretto da Gaetano Savatteri, che ha avuto come tema trainante Il fascino dell’eresia. A Parco Villa Filippina, a Palermo, oltre 200 gli appuntamenti tra presentazioni, incontri, dibattiti e spettacoli e 75 gli editori che hanno avuto modo di incontrare il pubblico per far conoscere le loro novità editoriali.

Tantissimi gli ospiti, nazionali e internazionali che, in questi giorni, hanno affollato i 7 palchi della rassegna, molte le famiglie con bambini e bambine coinvolte nelle attività promosse dalla libreria Dudi, che da otto anni cura il programma dedicato all’infanzia. Nella giornata di chiusura letture ad alta voce sotto le stelle, pitture collettive, narrazioni animate e La scienza è donna, la pace è bambina, intervista impossibile e reale a Maria Montessori con Teresa Porcella e la partecipazione di Vincenzo Schirripa, uno spettacolo interattivo a partire dal libro Aiutiamoli a fare da soli (Editoriale Scienza).

Ricca di incontri e di nomi la quarta giornata, ma anche di momenti di musica e teatro con il FlashMob Voci e cuori battenti, voce e tamburi, diretto da Lucina Lanzara, e le incursioni teatrali allo Speakers’ corner.

Per la sezione Gli scrittori che ci mancano l’omaggio nell’ultima giornata del Festival è per Vitaliano Trevisan, con la presentazione del libro Black Tulips (Einaudi), intervengono Emiliano Ceresi e Andrea Cortellessa.

Gli appuntamenti da non perdere: Il grande abbaglio. Peppino Impastato e il PCI di Elio Sanfilippo

Navarra Editore, Ulisse di Marco Steiner e Fabrizio Paladini con disegni di Hugo Pratt (Feltrinelli), Il Sicario di Vito Lo Scrudato (Navarra Editore), Da la Spagna vuota a Pelle: immaginare un futuro incontro con Sergio Del Molino, intervengono Juan Carlos Reche Cala e Giorgio Vasta (a cura dell’Istituto Cervantes di Palermo e Sellerio), Tutte le donne sono “eretiche”. Da “La Sicilia e la Calabria delle donne” a “L’Italia delle donne”. Una storia da leggere e raccontare, con Evelina De Castro, Marinella Fiume, Alessia Franco, Claudia Fucarino, Caterina Greco, Clelia Lombardo, Silvana Polizzi e Fulvia Toscano, Politica e cultura in Italia negli ultimi trent’anni intervengono Laura Anello, Giorgio Caravale, Gaetano Savatteri a cura di Editori Laterza e Una Marina di Libri, L’ipocrisia dell’abbondanza. Perché non compreremo più cibo a basso costo di Fabio Ciconte (Editori Laterza), Le storie di Peppino Castello di Mario Incudine (Edizioni Museo Pasqualino), Dalla parte giusta di Accursio Sabella (Laurana Editore), Racconti dal Centro Sperimentale di Cinematografia con Costanza Quatriglio e Maria Giambruno, Angelica di Silvana La Spina (Neri Pozza), Agrigento intima di di Angelo Pitrone (Medinova) eVerità fai-da-te. Il pensiero critico argine alla disinformazione(Melino Nerella, 2022) di Aldo Mantineo che dialoga con Gaetano Savatteri.

Per lo spazio I Segni di Venere: Storie preziose per anime eretiche. La narrazione per sconfiggere le paureconValentina Chinnici, Maria Giambruno, Marco Guccione, Carlo Guidotti, Giusi Mannelli, Sofia Schiazzano e Aurora Maria Schiazzano a cura di Zonta Palermo Zyz Eva.

Mentre Radicepura Garden Festival presentaIl Giardino eretico: Uno spazio per piante o persone?

con gli interventi di Manlio Speciale, e Maria Laura Calogero, Matteo Pennisi, Graziano Testa del Collettivo BoHoꓭ.

La serata si chiude con gli spettacoli di teatro e musica: Errore… di libertà, con Tommaso Gioietta e Francesca Vaccaro, regia di Francesca Vaccaro, e The Brass Group che presenta EBA trio.

Il Festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi.

INFO:

Orari: apertura alle ore 10, ultimo ingresso alle ore 22

Biglietti: quotidiano euro 3,00 – abbonamento euro 8,00

A seguire gli appuntamenti della giornata di chiusura di UMdL:

DOMENICA 11 GIUGNO

Ore 10:30 | Casa Forst

Presentazione del volume

DATOS (Dizionario-atlante dei toponimi orali in Sicilia) Grotte e Racalmuto

di Angelo Campanella

Centro di studi filologici e linguistici siciliani

Intervengono: Marina Castiglione e Giovanni Ruffino

Repertorio toponomastico di Grotte e Racalmuto inaugura la collana che il CSFLS dedica al progetto DATOS. Per ciascun toponimo si forniscono le forme dialettali, le varianti, le coordinate, una classificazione tipologica e formale, l’eventuale etnotesto. In allegato, mappe linguistiche estraibili.

Ore 10:30 | Spazio laboratorio Dudi

Presentazione del libro

Camminando al buio

di Ester Bonelli

Nulla Die

Intervengono: Silvana Di Paola e Elio Teresi

Letture dell’autrice

per bambin* dai 10 anni

Camminando al buio racconta un pezzo di storia contemporanea reinventandola attraverso la fantasia dell’autrice. “Non siamo più bambini, siamo uomini in miniatura incattiviti dalla disperazione…”

Ore 10:30 | Spazio Dudi

I misteri di paco e mela. Pesci in fuga

Kalós edizioni

Lettura ad alta voce e laboratorio di pittura con acquerelli per realizzare insieme i pesci di Casa Professa

per bambin* dai 5 anni

“Pesci in fuga” è la seconda avventura di Paco e Mela. La chiesa palermitana di Casa Professa è misteriosamente allagata e il concerto del coro della scuola tanto atteso dai ragazzi è di colpo annullato. Toccherà ai due fratelli risolvere il caso e scovare il colpevole…

Ore 11:30 | Spazio Monsù

Presentazione dei libri

Isole Eolie, Isola d’Elba e Arcipelago toscano, Parchi della Basilicata

Intervengono: Mirella Bonanno, Grazia Collorà, Umberto Donato, Sonia Giordano, Fabio Rocca, Salvatore Vitale

a cura di Touring Club Italiano

Arriva in libreria la nuova collana di Guide Turistiche “TERRITORI”, con i libri dei bagagli di viaggio del Touring Club Italiano.

Ore 11:30 | Spazio Elenk’art

Presentazione del libro

Una è la forma, molti sono i nomi. Scenari del sacro femminile tra la Sicilia e Creta

di Ignazio E. Buttitta

Edizioni Museo Pasqualino

Interviene: Massimo Cultraro

Sarà presente l’autore

in collaborazione con Fondazione Ignazio Buttitta e Una Marina di Libri

Nei culti rivolti alle Madonne e alle Sante in Sicilia e a Creta, sembra continuino a reiterarsi

modelli mitici e simboli rituali propri di un antico “pattern” del sacro femminile che si rivela

tutt’altro che inattuale e che conferisce senso alle molteplici esperienze religiose

contemporanee.

Ore 11:30 | Palco Tenute Orestiadi

Presentazione del libro

Cultura visuale in Italia. Immagini, sguardi, dispositivi

a cura di Michele Cometa, Valeria Cammarata e Roberta Coglitore

Meltemi

Interviene: Andrea Cortellessa

Saranno presenti il curatore e le curatrici

in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Cultura visuale

Il volume presenta le principali prospettive di ricerca della Cultura visuale in Italia, un campo di indagine “indisciplinato” che ha ormai notevoli ricadute accademiche e istituzionali. Introdotto da uno dei padri fondatori della Cultura visuale internazionale, W.J.T. Mitchell, il volume raccoglie i contributi di autori centrali per il dibattito italiano.

Ore 11:30 | Spazio laboratorio Dudi

Narrazione e laboratorio di pittura collettiva

Carota sulla luna

Edizioni Museo Pasqualino

a cura di Alessia Franco

per bambin* dai 6 anni

Ore 11:30 | Spazio Dudi

Isole fantastiche: Sicilia e Sardegna e le lore creature magiche

Narrazioni animate dedicate alle due isole del nostro paese popolate da orchi streghe e fate tratte dai libri Telos edizioni

a cura di Teresa Porcella

per bambin* dai 6 anni

Ore 11:30 | Planetario

Incontro

L’editoria d’arte in Sicilia e le sue ricadute sul benessere del territorio: l’esempio di “Arte in Sicilia”

Intervengono: Laura Anello, Vincenzo Provenzano, Gaetano Savatteri, Sergio Troisi

Modera: Felice Cavallaro

a cura di Edizioni Kalós e Una Marina di Libri

A partire dal suo volume “Arte in Sicilia” (Kalós, 2022), Sergio Troisi si confronta con alcuni esponenti della cultura e delle istituzioni siciliane, dialogando sull’impatto dell’editoria su turismo e percezione del territorio.

Ore 11:30 | Casa Forst

Presentazione del libro

Il grande abbaglio. Peppino Impastato e il PCI

di Elio Sanfilippo

Navarra Editore

Intervengono: Antonello Cracolici, Mariangela Di Gangi, Massimiliano Lombardo, Filippo Parrino

Sarà presente l’autore

a cura di Legacoop Sicilia

Un saggio che per la prima volta analizza il rapporto tra il partito Comunista e Peppino Impastato caratterizzato da aspre polemiche e dure contrapposizioni e culminato nel grande “abbaglio” del PCI che non denunciò subito e apertamente la matrice mafiosa dell’omicidio, contribuendo così al più grande depistaggio della Storia.

Ore 12:30 | Casa Forst

Incontro

Tutte le donne sono “eretiche”

Da “La Sicilia e la Calabria delle donne” a “L’Italia delle donne”. Una storia da leggere e raccontare

Intervengono: Evelina De Castro, Marinella Fiume, Alessia Franco, Claudia Fucarino, Caterina Greco, Clelia Lombardo, Silvana Polizzi e Fulvia Toscano

a cura di Una Marina di Libri

Il racconto di un festival “originale” che raccoglie la memoria delle donne, nei loro luoghi, dando voce e volto, dal basso, a personaggi spesso dimenticati e financo ignoti. Nato nel 2021 come “Sicilia delle donne”, ideato da Marinella Fiume e Fulvia Toscano, varcato lo Stretto nel 2022 per diventare anche “Calabria delle donne”, con la direzione di Mariangela Preta, grazie alla sinergia con il Centro per il libro e la lettura, è diventato ora “L’Italia delle donne. Una Storia da leggere”. Più di cento incontri in tutta Italia, più di trecento ritratti ad oggi proposti, sulle tracce di donne le cui storie hanno contribuito a fare la Storia del nostro Paese.

Ore 12:30 | Spazio Elenk’art

Presentazione libro

La libraia tascabile

Come incontrare il libro giusto e vivere felici (o avere subito voglia di leggerne un altro!)

di Cristina Di Canio

Giunti

Sarà presente l’autrice

Interviene: Nicola Macaione, presidente ALI Associazione Librai Italiani Confcommercio Palermo

a cura di ALI e Una Marina di Libri

In La libraia tascabile Cristina Di Canio racconta storie dalla sua libreria, chiamata affettuosamente dai clienti la Scatola Lilla. Racconta di Alberto, Lucia, Emily, Sofia, Cecilia e altri, che, entrati nella libreria hanno ampliato i loro orizzonti, fatto nuove amicizie, scoperto classici indimenticabili.

Ore 12:30 | Spazio laboratorio Dudi

Incontro

Albi illustrati un ponte tra adulti: pedagogiste e famiglie in

ascolto

a cura di Ilenia Falliti e Marianna Guerrazzi Cooperativa Pedagogicamente

Ore 12:30 | Spazio Dudi

Laboratorio

Voci dal mondo verde

Editoriale Scienza

A partire dall’albo illustrato scopriremo caratteristiche e curiosità straordinarie di alcune specie vegetali provenienti da tutto il mondo e come fare a disegnarle! a cura di Irene Penazzi per bambin* da 8 anni

Ore 12:30 | Planetario

I beni confiscati alla mafia. Bilancio di ventitré anni di impegno nell’antimafia sociale

Presentazione del libro

I beni confiscati alla criminalità organizzata

di Rosa Laplena

Mediter Italia

Sarà presente l’autrice

Intervengono: Luca Li Vecchi, Emanuele Sanfilippo, Umberto Santino, Maria Rita Scacciaferro

Modera: Nino Amadore

I beni confiscati alla criminalità organizzata costituiscono un incredibile patrimonio restituito (ma anche da restituire) alla comunità nazionale alla quale dalla stessa è stato sottratto, e quotidianamente continua a essere sottratto, con violenza, frode e altre attività illecite. Il saggio di Rosa Laplena ricompone il complesso quadro normativo a partire dalla Legge Rognoni-La Torre del ’82 sino a oggi. Un lavoro di analisi che porta anche proposte concrete per il loro utilizzo.

Ore 13:30 | Planetario

Laboratorio “Voci e cuori battenti”

Laboratorio per voci e percussioni di preparazione al FlashMob “Voci e cuori battenti”, diretto da Lucina Lanzara

Info e iscrizioni al 3715649832

Ore 13:30 | Ristorante Monsù

Pranzo a tema: I sapori del Maghrebian

accompagnato dalla musica di

Andrea e Sufian mediterranean music

oud e bouzouki

Ore 15:30 | Terrazza

Incontro professionale

Il mestiere del libraio: nuovi scenari nel tempo della crisi

a cura di Una Marina di Libri

Ore 16:00

FlashMob nel Parco

Voci e cuori battenti

diretto da Lucina Lanzara

Ore 16:00 | Spazio laboratorio Dudi

Letture ad alta voce

Calvino e Pitrè. le fiabe sono vere!

a cura dei “Circoli di lettura di ILLUSTRAMENTE

per bambin* dai 5 anni

Ore 16:30 | Palco Tenute Orestiadi

Presentazione del libro

Il barone rampante. Il romanzo a fumetti

di Italo Calvino

Adattamento e illustrazioni di Sara Colaone

Sarà presente l’illustratrice

Interviene: Fabio Capizzi

a cura di Palermo COMIC Convention

Il romanzo più amato di Italo Calvino per la prima volta in Italia in versione graphic novel: un’invenzione fantastica nata dallo sguardo e dalla matita incantata di Sara Colaone.

Ore 16:30 | Spazio Dudi

Lettura ad alta voce e laboratorio creativo

Piccola meraviglia

Glifo edizioni

a cura di Stella Lo Sardo

per bambin* dai 3 anni

«Svegliati, piccola meraviglia! Il mondo intero ti aspetta!» In uno splendido regno sottomarino inizia una giornata di divertimento ed esplorazione. Mentre il piccolo si allontana da casa, la madre immagina la sua «piccola meraviglia» in viaggio attraverso il mondo augurandogli avventure fantastiche

Ore 16:30 | Terrazza

Presentazione del libro

Dalle officine alle Accademie nel Mediterraneo. Analisi e struttura delle botteghe d’arte in età moderna

di Luigi Agus

Istituto Poligrafico Europeo

Interviene: Giovanni Travagliato

Sarà presente l’autore

a cura dell’Accademia di Belle Arti di Palermo

Il volume, che inaugura la collana I quaderni del Papireto, accoglie 13 saggi aventi come tema centrale la bottega d’arte in età moderna, il cui primo nucleo è frutto di seminari tenutisi all’Accademia di Sassari nel 2017, con cenni alle officine antiche e al cantiere tardo-medievale.

Ore 16:30 | Planetario

El Bidente… e la stupidità a cui può arrivare la gente

Translation slam su Elsa Bornemann

Con Paola Molica e Marta Rota Núñez

Moderano: Barbara Teresi e Valentina Di Bennardo

a cura di AITI, ANITI, Ideestortepaper e Stradelab, con la collaborazione di Libreria Dudi

Torna la “sfida di traduzione”, l’appuntamento ormai immancabile che consente al pubblico di curiosare nell’officina della traduttrice, posta davanti al non facile compito di “dire quasi la stessa cosa” in un’altra lingua. Paola Molica e Marta Rota Núñez proporranno ciascuna la propria versione di un brano di El Bidente, racconto tratto dal libro inedito in Italia No hagan olas (1993) di Elsa Bornemann (1952-2013), scrittrice argentina. Il libro è pieno di humor, trovate linguistiche e situazioni strampalate alla Rodari che metteranno alla prova le due traduttrici.

Ore 17:00 | Spazio Monsù

Incontro

Calvino & Pitrè. Le fiabe sono vere: la fiaba per creare comunità, narrazioni per creare memoria.

A cura dei Circoli di lettura di Illustramente con Rosanna Maranto

Com. Stam.