Sicurezza negli ospedali, il consigliere Bonanno incontra il prefetto di Palermo

“Installazione di sistemi di videosorveglianza e sensoristica dotati di particolari dispositivi che possano permettere l’intervento immediato delle forze di polizia, incremento dei controlli sul territorio e maggiore sinergia con la Regione Siciliana e le aziende ospedaliere per incrementare la vigilanza privata”.

Queste le proposte avanzate dal consigliere comunale di Palermo, Domenico Bonanno, e dal rappresentante degli specializzandi in senato accademico, Giuseppe Alia, che oggi hanno incontrato il Prefetto di Palermo dopo che allo stesso era stata inviata una nota per chiedere un aiuto concreto in seguito alle sempre più frequenti aggressioni nei confronti di personale medico e sanitario negli ospedali del capoluogo.



“Ringraziamo sentitamente il Prefetto per la tempestività con la quale ci ha voluto incontrare e ascoltare le nostre proposte. Durante il confronto di oggi, che si è svolto in un clima di proficua e sana collaborazione, il dottore Massimo Mariani ci ha illustrato quali sono le azioni già messe in campo e quelle in via definizione, che saranno strutturali e sistemiche. Noi abbiamo ribadito che occorrono più controlli e maggiori risorse per la sicurezza negli ospedali e per fare ciò occorre una piena sintonia tra Istituzioni, forze di polizia e aziende ospedaliere. Siamo al fianco di tutto il personale che opera negli ospedali, che merita vicinanza e assoluto rispetto, oltre che tutela e sicurezza”.

Com. Stam.