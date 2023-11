Siglata convenzione tra Comune di Trapani ed Handball Erice

Da eterna incompiuta a nuova casa dell’Handball Erice. Questo pomeriggio è stata firmata la convenzione ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs 38/2021 che affida la palestra incompiuta di via Convento San Francesco di Paola alla società neroverde che milita nella massima serie di pallamano femminile.

Dopo 40 anni dall’avvio dei lavori, la struttura sarà completata, rimessa totalmente a nuovo e riqualificata. La palestra è stata affidata per i prossimi 30 anni e sarà luogo dove si svolgeranno, non solo attività sportive, ma eventi legati sia all’inclusione sociale, sia alle attività dedicate al benessere e alla fisioterapia.

“Oggi è una giornata di particolare importanza per noi, rappresenta un altro tassello fondamentale nel nostro curriculum e un punto significativo per la nostra storia. Abbiamo firmato una convenzione con il Comune di Trapani per la concessione del palazzetto di via Convento San Francesco di Paola – afferma il presidente della Handball Erice, Michele Ingardia -. Grazie all’Amministrazione del Comune di Trapani, abbiamo ora l’opportunità di far rinascere un palasport che la città non ha mai potuto conoscere a fondo. Nel corso degli anni, questa struttura è stata realizzata, ma mai aperta al pubblico e rimasta sempre abbandonata. Attraverso questa convenzione e iniziativa, ci impegnamo a completarla per farne la nuova sede della nostra associazione. Sarà un nuovo palazzetto in cui potremo svolgere le nostre attività sportive e sociali, inclusi i progetti che portiamo avanti durante l’anno in collaborazione con le altre associazioni del territorio che ci sostengono quotidianamente”.

La convenzione è stata firmata dal dirigente del Settore Patrimonio del Comune, ing. Orazio Amenta.

“La Handball Erice compie un passo notevole e merita riconoscimenti per il coraggio dimostrato, in particolare al presidente – commenta l’assessore Emanuele Barbara -. Prende in gestione una palestra complessa, quella di via Convento San Francesco di Paola, che non è mai stata aperta e necessita di importanti lavori. Situata al confine tra Trapani ed Erice, si trova in una posizione strategica che, attraverso questi lavori, unisce i due territori. Questa struttura non ospiterà solo attività sportive, ma anche iniziative sociali e momenti dedicati alle famiglie in difficoltà, offrendo l’opportunità di coinvolgere i più giovani in attività ricreative, sociali e sportive. Ringrazio l’assessore Vincenzo Abbruscato che mi ha preceduto nel ruolo di assessore allo Sport che aveva avviato l’interlocuzione che oggi porta a questo risultato. L’impegno della Handball Erice in questo ambito è degno di lode, auguriamo quindi buona fortuna al presidente e alle Arpie che presto scenderanno in campo in questa struttura, finalmente pronta a rinascere dopo tanto tempo”.

Tra gli obblighi della società, ogni anno la Handball Erice dovrà redigere un calendario delle attività sociali che saranno portate avanti, in una piena collaborazione tra Comune e privato.

“Un sogno che si realizza grazie anche alla nuova normativa che ha consentito ciò che prima non era possibile – aggiunge l’assessore al SUAP e al Commercio Vincenzo Abbruscato -. Ringrazio l’imprenditore Biasizzo per aver creduto e aver avuto la voglia in una scommessa che vede la nostra Amministrazione vicina alle esigenze di crescita già rappresentate in passato. Che questo possa essere d’auspicio anche per altre opportunità in questo settore”.

“Ringrazio gli uffici e l’assessore Barbara per questo risultato: questo rappresenta un nuovo passo in avanti per la Città di Trapani. Questo progresso coinvolge anche la Città di Erice – afferma il primo cittadino Giacomo Tranchida -. L’intento, infatti, è di offrire impianti sportivi alle realtà che vivono entrambe le città, al di là del nome della stessa. Nessuno tocchi la storicità della società ericina: l’impianto, che si trova proprio nel confine, unisce due comunità. Auspichiamo che presto possano iniziare i lavori per rendere il nuovo palazzetto operativo quanto prima”.

Com. Stam. + foto