SINNER A UN PASSO DAL TITOLO DI MAESTRO

Vero e proprio show dell’italiano Jannik Sinner, che semplicemente superando la fase a gironi degli ATP Finals con 3 vittorie su 3 già aveva scritto la storia del tennis italiano.

Il classe 2001 però, non accontentandosi, è andato ancora oltre il record, arrivando addirittura in finale dopo la vittoria del secondo set di ieri contro Medvedev.

Ora però, per l’altoatesino, arriva la battaglia più difficile, ovvero quella della riconferma contro l’immortale Novak Djokovic. Di fatto, dopo aver rischiato di non qualificarsi alle semifinali, con la vittoria di Sinner, Nole è approdato alla fase successiva superando ieri in soli 2 set uno dei suoi più grandi avversari attuali: Carlos Alcaraz, che non ha potuto niente dinanzi a una gara impeccabile del più titolato nel mondo del tennis.

Stasera, dopo la finale del doppio, tutti gli italiani saranno incollati alla TV, per assistere a un possibile miracolo del talento di casa. Un talento cristallino che a soli 22 anni, con la sua umiltà e professionalità, fa sognare gli amanti della racchetta per il futuro, un futuro in cui molti vedono lui e Alcaraz come i re delle prossime generazioni.

Attualmente però, il numero 1 è il serbo, che non potrà permettersi errori contro questo Sinner in versione prime. Se nella fase ai gironi la vittoria di Sinner è stata possibile, Novak arriva con più consapevolezza in queste situazioni. Di fatto chi se non lui può conoscere meglio le pressioni di una finale, la 37’ da lui giocata in carriera e che lo porterebbe a essere il re della competizione con 7 titoli.

All’esperienza di Djokovic però si oppone l’esplosività di Jannik, che godendo di una tenuta fisica impeccabile e dal sostegno assordante degli italiani, potrebbe veramente stavolta vincere un titolo così importante che lo lancerebbe ancor più forte nella nuova annata. Ed è dunque grazie ai tanti fattori come la forma, i tifosi e il cemento che Jannik arriva stasera al Pala Alpitour per giocarsela, con una grande possibilità questa volta di portarsi il titolo a casa.

di Roberto Di Cesare